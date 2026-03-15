ミランのマッシミリアーノ・アッレグリ監督は、ローマでのマウリツィオ・サッリ率いるラツィオ戦での敗戦後、DAZNのインタビューに応じた。
翻訳者：
ミラン、アッレグリ監督：「インテルとの引き分け後、誰もがスクデットについて語っていた。目標はチャンピオンズリーグだ。そうでなければ、すべてを台無しにしてしまう恐れがある」
分析
「この試合が厳しいものになることは分かっていた。サポーターがスタジアムに戻ってきていたし、彼らにとっても重要な一戦だった。順位表上はそれほどプレッシャーがない状況だったが、彼らは素晴らしい試合を展開した。彼らは激しく走り回り、後半には勢いが落ちたものの、我々はゴールを決められなかった。インテルとの引き分け後、誰もが優勝を口にしていたが、現実を見なければならない。我々は良いプレーを見せているが、目標はチャンピオンズリーグ出場権だ。そうでなければ、これまで築き上げてきたものをすべて台無しにしてしまう恐れがある」。
激怒するLEAO
「彼は2回サーブをミスしたせいでイライラしていたが、試合中ならよくあることだ。みんな勝ちたかったし、順位を上げて下位チームとの差を広げられるチャンスだったから、重要な試合だったんだ」
間違い
「前半は技術的なミスが多く、多くのカウンターを許してしまった。失点した場面でもロングボールに対応する布陣だったのだが、相手は縦への展開が非常に巧みだった。こうした失点は避けるべきだが、起こり得ることだ。ペナルティエリア付近でミスが多く、ボールのラインより前に多くの選手が位置していた。後半、相手は崩れなかったが、我々はペースを上げた。しかし、ゴールを決めることはできなかった」。
前半は期待しすぎた
「待つような状況ではない。前半は、今シーズン全体を通してよりも多くのカウンターを許してしまった。ボールへの対応が緩いと、カウンターを許し、結果として失点してしまうのは避けられない。後半は、1対1の勝負でより多く勝つことができた」
失ったコントラストが多すぎる
「選手たちはしっかりと準備をしてきており、試合の重要性も理解していた。しかし前半は技術的なミスが多く、その結果、プレーが乱れ、多くのボールを失ってしまった。1対1の局面を受け入れるよう試みたが、ボールラインより前にも多くの選手がいたため、それ以外の選択肢はなかった。」