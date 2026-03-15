「この試合が厳しいものになることは分かっていた。サポーターがスタジアムに戻ってきていたし、彼らにとっても重要な一戦だった。順位表上はそれほどプレッシャーがない状況だったが、彼らは素晴らしい試合を展開した。彼らは激しく走り回り、後半には勢いが落ちたものの、我々はゴールを決められなかった。インテルとの引き分け後、誰もが優勝を口にしていたが、現実を見なければならない。我々は良いプレーを見せているが、目標はチャンピオンズリーグ出場権だ。そうでなければ、これまで築き上げてきたものをすべて台無しにしてしまう恐れがある」。