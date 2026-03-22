ミラン、アッレグリ監督、そしてチームはモドリッチとの契約延長を強く望んでいる。そこには「誘惑」がある

また1週間が過ぎ、1試合が終わった。トリノ戦では苦戦を強いられたものの勝利を収め、ミランは今シーズンの最重要目標である「来季のチャンピオンズリーグ復帰」に一歩近づいた。
そして、まさにこの欧州の舞台こそが、ルカ・モドリッチがロッソネリとの契約を延長するきっかけとなる可能性を秘めている。ミランの関係者全員が強く望んでいる契約更新だ。
また1週間が過ぎ、1試合が終わった。トリノ戦では苦戦を強いられたものの勝利を収め、ミランは今シーズンの最重要目標である「来季のチャンピオンズリーグ復帰」に一歩近づいた。
そして、まさにこの欧州の舞台こそが、ルカ・モドリッチがロッソネリとの契約を延長するきっかけとなる可能性を秘めている。ミランの関係者全員が強く望んでいる契約更新だ。
モドリッチの契約は、2026年6月30日のシーズン終了をもって正式に満了となる。クロアチア代表としてワールドカップに出場し、万全のコンディションで臨むことが、彼にとって常に最優先事項であった。昨夏、ミランへの移籍は自然な選択だったが、今やロッソネロはこれまで以上に、来シーズンも彼を引き留めたいと考えている。
現在の契約には1シーズンの自動更新条項が含まれているが、クラブとこのクロアチア人MFの間には、その発動の可否をモドリッチ本人が決定するという取り決めがある。
契約延長を後押ししているのはクラブ首脳陣だけでなく、今シーズンほぼ常に彼を先発起用してきたマッシミリアーノ・アッレグリ監督も同様だ。さらには、ロッカールーム内でモドリッチに契約延長を説得しようとしているチームメイトたちも加わっている。
ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、まさにチャンピオンズリーグこそが、現在モドリッチにとって最大の誘惑となっている。9月には41歳になるにもかかわらず、彼はミランでもう1シーズンプレーしたいという誘惑に駆られている。それは、ロッソネリのユニフォームを着て次のチャンピオンズリーグに出場し、幼い頃から、かつての偉大な選手たちが活躍したミランを応援していた頃から心に刻み込まれている、あのヨーロッパの熱狂を再び味わいたいからである。