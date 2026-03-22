ミラン、アッレグリ監督、そしてチームはモドリッチとの契約延長を強く望んでいる。そこには「誘惑」がある

また1週間が過ぎ、1試合が終わった。トリノ戦では苦戦を強いられたものの勝利を収め、ミランは今シーズンの最重要目標である「来季のチャンピオンズリーグ復帰」に一歩近づいた。





そして、まさにこの欧州の舞台こそが、ルカ・モドリッチがロッソネリとの契約を延長するきっかけとなる可能性を秘めている。ミランの関係者全員が強く望んでいる契約更新だ。



