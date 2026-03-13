ミラン、アッレグリ監督はキム・ミンジェを高く評価しているが、獲得は難航している：その2つの理由

ナポリでの活躍とスクデット獲得、そして大きな期待を背負ってドイツへの移籍。そして今、キム・ミンジェに新たなチャンスが訪れている。イタリアへの復帰だ。
この韓国人DFの名前が、今夏の移籍市場を盛り上げる候補として再び浮上している。1996年生まれの彼は現在、バイエルン・ミュンヘンで苦戦している。同クラブは2年前、セリエAから彼を引き抜くために約6000万ユーロを投じてバイエルンへ招いたが、ここ数ヶ月、いくつかのイタリアのクラブが彼に賭ける可能性を嗅ぎ取っている。
ナポリでの活躍とスクデット獲得、そして大きな期待を背負ってドイツへの移籍。そして今、キム・ミンジェに新たなチャンスが訪れている。イタリアへの復帰だ。
この韓国人DFの名前が、今夏の移籍市場を盛り上げる候補として再び浮上している。1996年生まれの彼は現在、バイエルン・ミュンヘンで苦戦している。同クラブは2年前、セリエAから彼を引き抜くために約6000万ユーロを投じてバイエルンへ招いたが、ここ数ヶ月、いくつかのイタリアのクラブが彼に賭ける可能性を嗅ぎ取っている。
1月の移籍市場で期待に応えられなかったミランは、アレグリ監督に対し、センターバック陣を補強するための重要な補強を行うと約束した。検討されている候補の中には、キム・ミンジェの名前も挙がっている。彼は豊富な国際経験を持ち、イタリアリーグにもすぐに適応できるだろう。ナポリで1シーズンだけプレーしたものの、そのシーズンにスクデットを獲得しており、リーグの事情にも精通しているからだ。
巨額の契約更新を果たしたばかりのウパメカノとタハにポジションを阻まれているキムは、今夏にバイエルン・ミュンヘンを退団する可能性を真剣に検討している。ミランは、同選手が年俸700万ユーロ（現在は1200万ユーロ）のオファーを受け入れ、バイエルン・ミュンヘンが3000万ユーロを超える移籍金要求額を引き下げることを期待して、獲得に動く計画だ。