ミラン、アッレグリ監督はキム・ミンジェを高く評価しているが、獲得は難航している：その2つの理由

ナポリでの活躍とスクデット獲得、そして大きな期待を背負ってドイツへの移籍。そして今、キム・ミンジェに新たなチャンスが訪れている。イタリアへの復帰だ。

この韓国人DFの名前が、今夏の移籍市場を盛り上げる候補として再び浮上している。1996年生まれの彼は現在、バイエルン・ミュンヘンで苦戦している。同クラブは2年前、セリエAから彼を引き抜くために約6000万ユーロを投じてバイエルンへ招いたが、ここ数ヶ月、いくつかのイタリアのクラブが彼に賭ける可能性を嗅ぎ取っている。