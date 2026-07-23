本文は以下の通り。





「公式発表：ルカ・モドリッチ





ルカ・モドリッチは2027年6月30日まで契約を締結

ACミランは、ルカ・モドリッチが2027年6月30日までの1シーズン延長となる契約にサインしたことを発表した。





加入以来、ACミランの中盤における基準点であり続けてきたルカは、自身の経験とクオリティーをピッチ内外でチームのために生かしてきた。世界的にも屈指の実力と存在感を誇る選手の1人であるクロアチア人MFは、重要な新たな目標の達成を目指し、ACミランの一員として歩みを続ける。昨季は37試合に出場し、2ゴールを記録した。





ルカ・モドリッチは今後も背番号14のACミランのユニフォームを着用する」。











