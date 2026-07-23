ミランはルカ・モドリッチとの歩みを続け、ルカ・モドリッチ もミランでのプレーを続ける。ミランは夜になって公式発表を行い、1985年生まれのクロアチア人MFでバロンドール受賞者の同選手は、セリエAを5位で終えた前季に続き、もう1シーズン残留することが決まった。
Getty Images
翻訳者：
ミラン、ついに正式決定 モドリッチはもう1年残留へ。本人のコメント##
公式発表
本文は以下の通り。
「公式発表：ルカ・モドリッチ
ルカ・モドリッチは2027年6月30日まで契約を締結
ACミランは、ルカ・モドリッチが2027年6月30日までの1シーズン延長となる契約にサインしたことを発表した。
加入以来、ACミランの中盤における基準点であり続けてきたルカは、自身の経験とクオリティーをピッチ内外でチームのために生かしてきた。世界的にも屈指の実力と存在感を誇る選手の1人であるクロアチア人MFは、重要な新たな目標の達成を目指し、ACミランの一員として歩みを続ける。昨季は37試合に出場し、2ゴールを記録した。
ルカ・モドリッチは今後も背番号14のACミランのユニフォームを着用する」。
本人のコメント
契約延長後、モドリッチは次のように語った。「ミランに残れてうれしい。このクラブでは初日から歓迎され、愛されていると感じてきた。期待を下回るシーズンを終えた今、巻き返したいという気持ちは非常に大きい。新しいシーズンと新たな挑戦が待っている。自分が信じ、モチベーションを感じているプロジェクトだ。このユニフォームのためにこれからもすべてを捧げる準備はできているし、再びミランの一員として戦えることを本当に誇りに思う。サン・シーロに戻り、皆さんの歓声を聞けるのが待ちきれない。またすぐに会おう。フォルツァ・ミラン、いつまでも！」
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