このプレシーズンでアモリムに起用を確信させた選手がいるとすれば、それはサミュエル・チュクウェゼだ。
ポルトガル人指揮官は彼をまったく新しい役割で再生させ、特に直近のマンチェスター・ユナイテッドとの親善試合後、その反応は非常にポジティブなものだった。
そして、今季のミランにとって本当の新戦力は彼なのかもしれない。
このプレシーズンでアモリムに起用を確信させた選手がいるとすれば、それはサミュエル・チュクウェゼだ。
ポルトガル人指揮官は彼をまったく新しい役割で再生させ、特に直近のマンチェスター・ユナイテッドとの親善試合後、その反応は非常にポジティブなものだった。
そして、今季のミランにとって本当の新戦力は彼なのかもしれない。
フラムへのレンタルから復帰し、プレミアリーグで23試合に出場して3ゴール4アシストを記録した彼は、今夏に再び新天地へ向かうものとみられていた。
だがアモリムは、プレシーズンを通してチュクウェゼに全面的な信頼を寄せ、3-4-2-1における右ウイングバックという、彼にとって事実上未経験のポジションで起用した。
彼のように攻撃色の強い選手にとっては、特に求められる守備の役割を考えれば適応が難しそうなポジションにも見えたが、このナイジェリア人選手は、まさにアモリムの望む形でその役割をこなせることを示した。アモリムは攻撃の組み立てにおいて、ウイングバックのプレーを重視し、全面的に頼っている。
ユナイテッドとの直近の親善試合では、このチュクウェゼがどれほどミランの力になれるかを示した。
1ゴールに加え、シセとゴンサロ・ラモスへ正確な2アシスト。常にボールを求めてプレーに関与し続け、アモリムが交代させなかった唯一のフィールドプレーヤーでもあった。
これは重要なシグナルだ。ポルトガル人指揮官が彼の突破力にどれほど期待を寄せているかを物語っている。一方で、特に守備時にはまだ改善すべき点があることも理解している。
現時点でチュクウェゼは、アテカメの放出と、イタリアーノがボローニャで起用していたのと同じ役割でサーレマーケルスがトップ下寄りに上がっていることを踏まえると、ミランの右サイドハーフにおける事実上唯一の選択肢となっている。
もちろんベルギー人のサーレマーケルスはウイングバックとしてもプレーできるが、現時点でアモリムは彼を数メートル前の位置で見ており、そのポジションは本来であればレアオのものになるはずだ。
確かに移籍市場からは、選択肢をもうひとつ増やすための補強が何かしらあるだろう。しかし現状では、公式戦を見据えた右サイドの中盤のレギュラーは、まさにチュクウェゼだ。
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彼とヤシャリは、ミランにとって実質的にまるで新加入選手2人のような存在であることは間違いない。
もちろん理由はそれぞれ異なるが、ACミランの戦術の中で重要な居場所をつかみたいという思いは同じだ。
とりわけチュクウェゼは、完全に再生された。そしてミランに欠けていたものを、まさに彼がもたらせるかもしれない。
あらゆる意味で新戦力であり、とりわけ移籍金がかからない。その点はこの時期、軽視できない。