このプレシーズンでアモリムに起用を確信させた選手がいるとすれば、それはサミュエル・チュクウェゼだ。





ポルトガル人指揮官は彼をまったく新しい役割で再生させ、特に直近のマンチェスター・ユナイテッドとの親善試合後、その反応は非常にポジティブなものだった。





そして、今季のミランにとって本当の新戦力は彼なのかもしれない。