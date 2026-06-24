ミラン移籍はなし。アレハンドロ・グリマルドはアトレティコ・マドリードへ。バイエル・レバークーゼンの獲得金と契約詳細。

ここ数週間、本人は2023年に145試合30ゴール45アシストの成績でバイエル・レバークーゼンでのドイツキャリアを締めくくりたいと表明。そのため、その名前はミランとも噂された。 しかし、バルセロナ育ちでベンフィカを経て1995年生まれの左利きサイドバック、アレハンドロ・グリマルドは、スペイン復帰を強く希望していることも明かしていた。