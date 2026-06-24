ここ数週間、本人は2023年に145試合30ゴール45アシストの成績でバイエル・レバークーゼンでのドイツキャリアを締めくくりたいと表明。そのため、その名前はミランとも噂された。 しかし、バルセロナ育ちでベンフィカを経て1995年生まれの左利きサイドバック、アレハンドロ・グリマルドは、スペイン復帰を強く希望していることも明かしていた。
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ミラン移籍はなし。アレハンドロ・グリマルドはアトレティコ・マドリードへ。バイエル・レバークーゼンの獲得金と契約詳細。
詳細
アトレティコ・マドリードは、ディエゴ・シメオネ監督が欲しかったマルク・ククレラの獲得を逃したが、別の選手を2300万ユーロ（ボーナス込み）でバイエル・レバークーゼンから獲得し、ファブリツィオ・ロマーノが報じた。ククレラは6000万ユーロでレアル・マドリードへ移籍した。 選手側は2029年6月までの契約にサインし、1年の延長オプションが付く。
ルッジェリ、セリエA復帰か？
グリマルドがシメオネ監督率いるアトレティコ・マドリードに加入したことで、イタリア人DFマッテオ・ルッジェーリの去就が再び話題に。スペイン1年目は47試合7アシストと好スタートを切ったが、今夏再び移籍市場に名を連ねる可能性が出てきた。 セリエA復帰にも前向きで、ローマやユヴェントスとの噂も報じられている。