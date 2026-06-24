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Bayer 04 Leverkusen v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

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ミラン移籍はなし。アレハンドロ・グリマルドはアトレティコ・マドリードへ。バイエル・レバークーゼンの獲得金と契約詳細。

アトレティコ・マドリー
移籍情報
レヴァークーゼン
アレハンドロ・グリマルド

1995年生まれのDFは、バルセロナで育ち、ポルトガルとドイツでのプレー後、スペインに復帰する。

ここ数週間、本人は2023年に145試合30ゴール45アシストの成績でバイエル・レバークーゼンでのドイツキャリアを締めくくりたいと表明そのため、その名前はミランとも噂されたしかし、バルセロナ育ちでベンフィカを経て1995年生まれの左利きサイドバック、アレハンドロ・グリマルドはスペイン復帰を強く希望していることも明かしていた。

  • 詳細

    アトレティコ・マドリードは、ディエゴ・シメオネ監督が欲しかったマルク・ククレラの獲得を逃したが、別の選手を2300万ユーロ（ボーナス込み）でバイエル・レバークーゼンから獲得しファブリツィオ・ロマーノが報じた。ククレラは6000万ユーロでレアル・マドリードへ移籍した。 選手側は2029年6月までの契約にサインし、1年の延長オプションが付く。

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  • ルッジェリ、セリエA復帰か？

    グリマルドがシメオネ監督率いるアトレティコ・マドリードに加入したことで、イタリア人DFマッテオ・ルッジェーリの去就が再び話題に。スペイン1年目は47試合7アシストと好スタートを切ったが、今夏再び移籍市場に名を連ねる可能性が出てきた。 セリエA復帰にも前向きで、ローマやユヴェントスとの噂も報じられている。