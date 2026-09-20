ミランはレッチェ相手に、チームをけん引した主軸のラビオとモドリッチに導かれて勝利を収め、その内容も伴った。プリシッチは10か月ぶりのゴールで採点は7。アモリムは自身の考えを貫き、直近2試合で3点目となったモレイラの圧巻のパフォーマンスを堪能している。
ミラン対レッチェ、CM採点：エストゥピニャンはブーイングを浴びながらも6点。ラビオとプリシッチがサン・シーロを照らす
ミラン採点
メニャン 6：ミランの主将にとっては通常業務。鋭い反応で低いボールに飛び出す場面が2度あり、サレントのチームのわずかな野心も芽の段階で摘み取った。
ヒラ 6.5：スペイン人DFはまさに本物のハンマー。まるで執念のように、常にインターセプトを狙う。ミランにとっても、アモリムにとっても間違いなく心強い存在だ。
デ・ウィンター 6：ストゥリッチと若きエステバンは、彼に大きな問題をもたらさなかった。ベルギー人センターバックは、新体制で今やほぼ不動のレギュラーだが、ビルドアップの局面ではいつもより精度を欠いた。
パブロヴィッチ 6.5：プリシッチへのアシストはまさに宝石のようなプレーで、チームメート全員が祝福した。契約延長の気配も漂う中、カリスマ性あふれるパフォーマンスを披露した。守備陣のリーダー
チュクウェゼ 6：アモリムにとってますます貴重な存在に。守備面での改善は明らかだが、攻撃面ではまだできることがある。とはいえ前半には、彼の危険なシュートに対してファルコーネが好反応を見せたことも付け加えておきたい。
モドリッチ 6.5：サン・シーロの観衆は総立ちで、説得力あるミランの完璧なゲームメーカーだったクロアチア人の交代を見送った。だが、ファンを最も沸かせたのは、相手FWに対するボール奪回の場面。大きな謙虚さと、チームのために身を削る意欲を示した。レジェンド。 （77分 ムサ 採点なし）
ラビオ 7.5：この試合のベストプレーヤー。成功したパスの割合とタッチ数は圧巻だった。試合を支配し、常に相手最終ラインへ襲いかかる。2-0のゴール、自身今季リーグ戦2点目は、その完成度の高いパフォーマンスが直接生んだ結果だった。
エストゥピニャン 6：64分、深い対角の動きからペナルティーエリア内でクリバリに先んじた。この守備はまさに救済的だった。こうして前半終了間際、凡ミスを2つ犯したことでサン・シーロの一部から浴びたブーイングを打ち消した。兵士のような働き。（77分 バルテザーギ 採点なし）
プリシッチ 7：前回から266日ぶりに、再びゴールという約束の場で結果を出した。ミランに先制点をもたらしたアメリカ人の一撃は、まさに技術の結晶。そして“カルチョのスカラ座”を祝う華やかな夜に、ラビオの追加点につながるプレーを、天才的なヒールタッチで始動させるもうひとつの芸術作品も見せた。 復活 （70分 ロフタス＝チーク 5.5：ボールタッチ3回、うち2回を失った。イングランド人にとってはもっと良い時期もあった）
サーレマーケルス 6： （70分 モレイラ 7：一気にギアを上げ、ジーベルトを置き去りにして3-0のゴールを記録。サン・シーロでの初ゴールとなった。 インパクト十分。）
ラモス 6.5：2-0のゴールを演出したノールックアシストは、美しさと試合の流れにおける重要性を兼ね備えていた。得点がないのは事実で、そこは否定できないが、全体としてはチームのために大きな自己犠牲を示したパフォーマンスだった。
監督 アモリム 6.5：自身の考えを貫き、ピッチがその正しさを証明した。相手が力不足だったことを差し引いても、今日見られた改善はリーグ再開に向けて心強い。そしてチームは5試合で勝ち点11。悪くない。
レッチェ採点
ファルコーネ 6: 3失点はいずれもどうすることもできなかったが、少なくとも2度ほどのセーブで、さらに大きな失点差になるのを防いだ。
ベイガ 5.5: 立ち上がりは良く、継続的に攻撃参加も見せた。だがミランの波にのみ込まれ、早い段階で試合から消えてしまった。
ガスパール 5: チアゴ・ガブリエウ不在のため先発復帰したアンゴラ人DFにとって、ミラン相手は非常に苦しい一戦となった。
ジーベルト 4.5: 終盤にはモレイラに手玉に取られ、ラモス相手にも大苦戦。早く忘れるべき夜となった。
ガッロ 6: バランスを崩すことはなく、ビルドアップの第一段階でも良かった。チュクウェゼとの1対1でも判定勝ちと言える内容だった。
マレー 5: 相手は明らかに厄介だったが、絶好調のラビオを最後まで抑え込めなかった。 (70分 ンゴム 5.5: 交代した味方と比べても、ほとんど何も変わらなかった)
イリッチ 5: ラビオがトップ下のラインまで上がってくると距離感を失った。基準点が少なく、ゲームメークもあまりに教科書的で、もっとできるはずだ。 (70分 カバ 5.5: フィルター役を果たそうとした)
クリバリ 6: よく走り、絶え間ない裏への飛び出しで深さを突いてエストゥピニャンに脅威を与えようとした。 意欲的だった。
モンテイロ 5.5: いくつか面白いプレーはあったが、すぐに失速。 (70分 ファタ 5: まったく目立たなかった)
シュトゥリッチ 5: コルヴィーノは「妻選びは間違っても、FW選びは間違えるな」といつも言っていたが、このセルビア人はいまだに元サレントの元CEOが見誤った数少ないセンターフォワードの1人だ。動きは少なく、危険な場面も皆無で、指揮官はハーフタイムで彼をロッカールームに残すことを余儀なくされた。 (46分 エステバン 5.5: よく動いたが、パスは少なく、質も悪かった)
ピエロッティ 6: 良かった前半を評価したい。
監督 ディ・フランチェスコ 5: ミランに敗れるのは仕方ないとしても、納得できないのはあまりに降参したようなパフォーマンスだ。
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