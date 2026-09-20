メニャン 6：ミランの主将にとっては通常業務。鋭い反応で低いボールに飛び出す場面が2度あり、サレントのチームのわずかな野心も芽の段階で摘み取った。

ヒラ 6.5：スペイン人DFはまさに本物のハンマー。まるで執念のように、常にインターセプトを狙う。ミランにとっても、アモリムにとっても間違いなく心強い存在だ。

デ・ウィンター 6：ストゥリッチと若きエステバンは、彼に大きな問題をもたらさなかった。ベルギー人センターバックは、新体制で今やほぼ不動のレギュラーだが、ビルドアップの局面ではいつもより精度を欠いた。

パブロヴィッチ 6.5：プリシッチへのアシストはまさに宝石のようなプレーで、チームメート全員が祝福した。契約延長の気配も漂う中、カリスマ性あふれるパフォーマンスを披露した。守備陣のリーダー

チュクウェゼ 6：アモリムにとってますます貴重な存在に。守備面での改善は明らかだが、攻撃面ではまだできることがある。とはいえ前半には、彼の危険なシュートに対してファルコーネが好反応を見せたことも付け加えておきたい。

モドリッチ 6.5：サン・シーロの観衆は総立ちで、説得力あるミランの完璧なゲームメーカーだったクロアチア人の交代を見送った。だが、ファンを最も沸かせたのは、相手FWに対するボール奪回の場面。大きな謙虚さと、チームのために身を削る意欲を示した。レジェンド。 （77分 ムサ 採点なし）

ラビオ 7.5：この試合のベストプレーヤー。成功したパスの割合とタッチ数は圧巻だった。試合を支配し、常に相手最終ラインへ襲いかかる。2-0のゴール、自身今季リーグ戦2点目は、その完成度の高いパフォーマンスが直接生んだ結果だった。

エストゥピニャン 6：64分、深い対角の動きからペナルティーエリア内でクリバリに先んじた。この守備はまさに救済的だった。こうして前半終了間際、凡ミスを2つ犯したことでサン・シーロの一部から浴びたブーイングを打ち消した。兵士のような働き。（77分 バルテザーギ 採点なし）

プリシッチ 7：前回から266日ぶりに、再びゴールという約束の場で結果を出した。ミランに先制点をもたらしたアメリカ人の一撃は、まさに技術の結晶。そして“カルチョのスカラ座”を祝う華やかな夜に、ラビオの追加点につながるプレーを、天才的なヒールタッチで始動させるもうひとつの芸術作品も見せた。 復活 （70分 ロフタス＝チーク 5.5：ボールタッチ3回、うち2回を失った。イングランド人にとってはもっと良い時期もあった）

サーレマーケルス 6： （70分 モレイラ 7：一気にギアを上げ、ジーベルトを置き去りにして3-0のゴールを記録。サン・シーロでの初ゴールとなった。 インパクト十分。）

ラモス 6.5：2-0のゴールを演出したノールックアシストは、美しさと試合の流れにおける重要性を兼ね備えていた。得点がないのは事実で、そこは否定できないが、全体としてはチームのために大きな自己犠牲を示したパフォーマンスだった。





監督 アモリム 6.5：自身の考えを貫き、ピッチがその正しさを証明した。相手が力不足だったことを差し引いても、今日見られた改善はリーグ再開に向けて心強い。そしてチームは5試合で勝ち点11。悪くない。