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Goncalo Ramos of AC Milan celebrates scoring his team’s first goal during the Serie A matchGetty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ミラン対レッチェ｜ライブ速報

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ACミラン 対 レッチェ

セリエA2026-27第5節、ミラン対レッチェをチェックしよう

ミラン対レッチェは、セリエA2026-2027シーズン第5節の締めくくりとなる一戦だ。サン・シーロで20時45分から、異なる状況にある2チームが対戦する。ミランはリーグ戦とヨーロッパリーグを合わせて4試合勝利がなく、直近では欧州の舞台でベンフィカに痛い敗戦を喫した。一方、サレント勢はこのシーズン序盤にモンツァ戦で2勝目を挙げ、残留に向けてさらなる勝ち点獲得を狙う。



  • ミラン対レッチェ：予想スタメンと試合記録

    ミラン（3-4-2-1）：メニャン；ヒラ、デ・ウィンター、パブロビッチ；チュクウェゼ、モドリッチ、ラビオ、エストゥピニャン；プリシッチ、サレマーカーズ；ラモス。監督 アモリム

    レッチェ（4-3-3）：ファルコーネ；ベイガ、ジーベルト、チアゴ・ガブリエウ、ガッロ；クリバリー、イリッチ、マレ、ピエロッティ、ストゥリッチ、モンテイロ。監督 ディ・フランチェスコ

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  • ゴールと主なプレー

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