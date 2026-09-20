ミラン対レッチェは、セリエA2026-2027シーズン第5節の締めくくりとなる一戦だ。サン・シーロで20時45分から、異なる状況にある2チームが対戦する。ミランはリーグ戦とヨーロッパリーグを合わせて4試合勝利がなく、直近では欧州の舞台でベンフィカに痛い敗戦を喫した。一方、サレント勢はこのシーズン序盤にモンツァ戦で2勝目を挙げ、残留に向けてさらなる勝ち点獲得を狙う。







