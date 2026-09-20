ミラン対レッチェは、セリエA2026-2027シーズン第5節の締めくくりとなる一戦だ。サン・シーロで20時45分から、異なる状況にある2チームが対戦する。ミランはリーグ戦とヨーロッパリーグを合わせて4試合勝利がなく、直近では欧州の舞台でベンフィカに痛い敗戦を喫した。一方、サレント勢はこのシーズン序盤にモンツァ戦で2勝目を挙げ、残留に向けてさらなる勝ち点獲得を狙う。
Getty Images
翻訳者：
ミラン対レッチェ｜ライブ速報
ミラン対レッチェ：予想スタメンと試合記録
ミラン（3-4-2-1）：メニャン；ヒラ、デ・ウィンター、パブロビッチ；チュクウェゼ、モドリッチ、ラビオ、エストゥピニャン；プリシッチ、サレマーカーズ；ラモス。監督 アモリム
レッチェ（4-3-3）：ファルコーネ；ベイガ、ジーベルト、チアゴ・ガブリエウ、ガッロ；クリバリー、イリッチ、マレ、ピエロッティ、ストゥリッチ、モンテイロ。監督 ディ・フランチェスコ
ゴールと主なプレー
ここで情報、統計、そして1分ごとの試合経過をチェック
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。