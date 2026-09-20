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ライブ
Goncalo Ramos of AC Milan celebrates scoring his team’s first goal during the Serie A matchGetty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ミラン対レッチェをライブ速報｜先発メンバー発表：エストゥピニャンとモドリッチがスタメン、モレイラは欠場、チアゴ・ガブリエウはベンチ外

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レッチェ
セリエ A
ACミラン 対 レッチェ

セリエA2026-2027第5節のミラン対レッチェを追う

ミラン対レッチェは、セリエA 2026-2027シーズン第5節の締めくくりとなる一戦だ。サン・シーロでは20時45分から、異なる状況にある2チームが激突する。ミランはリーグ戦とヨーロッパリーグを通じて4試合勝利がなく、直近ではベンフィカ相手に欧州の舞台で痛い黒星を喫した。一方のレッチェは、このシーズン序盤にモンツァ戦で2勝目を挙げ、残留に向けたさらなる勝ち点を狙う。



  • ミラン対レッチェ：予想スタメンと試合詳細 data

    ミラン対レッチェ


    得点者：-


    ミラン（3-4-2-1）：メニャン；ヒラ、デ・ウィンター、パブロビッチ；チュクウェゼ、モドリッチ、ラビオ、エストゥピニャン；プリシッチ、サーレマーケルス；ラモス。

    監督 アモリム

    レッチェ（4-3-3）：ファルコーネ；ベイガ、ジーベルト、ガスパール、ガッロ；クリバリ、イリッチ、マレー；ピエロッティ、ストゥリッチ、モンテイロ。

    監督 ディ・フランチェスコ


    主審：ラ・ペンナ

    警告：-

    退場：-

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