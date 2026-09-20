ミラン対レッチェは、セリエA 2026-2027シーズン第5節の締めくくりとなる一戦だ。サン・シーロでは20時45分から、異なる状況にある2チームが激突する。ミランはリーグ戦とヨーロッパリーグを通じて4試合勝利がなく、直近ではベンフィカ相手に欧州の舞台で痛い黒星を喫した。一方のレッチェは、このシーズン序盤にモンツァ戦で2勝目を挙げ、残留に向けたさらなる勝ち点を狙う。







