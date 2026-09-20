ミラン対レッチェは、セリエA 2026-2027シーズン第5節の締めくくりとなる一戦だ。サン・シーロでは20時45分から、異なる状況にある2チームが激突する。ミランはリーグ戦とヨーロッパリーグを通じて4試合勝利がなく、直近ではベンフィカ相手に欧州の舞台で痛い黒星を喫した。一方のレッチェは、このシーズン序盤にモンツァ戦で2勝目を挙げ、残留に向けたさらなる勝ち点を狙う。
Getty Images
翻訳者：
ミラン対レッチェをライブ速報｜先発メンバー発表：エストゥピニャンとモドリッチがスタメン、モレイラは欠場、チアゴ・ガブリエウはベンチ外
ミラン対レッチェ：予想スタメンと試合詳細 data
ミラン対レッチェ
得点者：-
ミラン（3-4-2-1）：メニャン；ヒラ、デ・ウィンター、パブロビッチ；チュクウェゼ、モドリッチ、ラビオ、エストゥピニャン；プリシッチ、サーレマーケルス；ラモス。
監督 アモリム
レッチェ（4-3-3）：ファルコーネ；ベイガ、ジーベルト、ガスパール、ガッロ；クリバリ、イリッチ、マレー；ピエロッティ、ストゥリッチ、モンテイロ。
監督 ディ・フランチェスコ
主審：ラ・ペンナ
警告：-
退場：-
ゴールと主なプレー
ここで情報、統計、そして1分ごとの試合経過をチェック
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。