41分 決定機 - プリシッチの縦パスを受けたパブロビッチが、ピッチを大きく駆け上がる見事なカウンター。DFはそのままボックス内まで侵入したが、冷静さを欠き、1人をかわした後に自ら打たず、チュクウェゼ（すでに明らかなオフサイド）へのアシストを狙ってしまい、ボールはファルコーネに渡った。





39分 - プリシッチが中央へ絶妙なクロスを送り、ゴンサロ・ラモスがヘディングで合わせるも、わずかに枠の外。





34分 決定機 - チュクウェゼが鋭い縦への抜け出しでガッロの意表を突き、サレマーケルスから縦パスを引き出す。ゴールの場面に似た形となったが、今回はファルコーネがより素早く前に出て対応し、ナイジェリア人アタッカーが触る前にセーブした。





14分 ゴール - パブロビッチからプリシッチへ素晴らしい縦パス。ジーベルトより先に反応したプリシッチが右足で見事にトラップし、間髪入れずに体勢を整えて左足でシュート。飛び出したファルコーネを破った。





11分 決定機 - ゴンサロ・ラモスのスルーパスにプリシッチがローマの守備ラインの背後へ抜け出すが、ファルコーネの素早い飛び出しに阻まれてボールには届かず。プレーを許さず、そのまま低い体勢でキャッチした。





9分 - まずはモンテイロがスラローム突破からかなり遠い位置でシュートを放ち、その後はイリッチがコントロールからペナルティーエリア手前でシュート。しかし、いずれもマイニャンが守るゴールを捉えられない。





0分 100周年を迎えたサン・シーロで20時45分にキックオフ。試合前にはライトショーが行われ、祝賀ムードに包まれている。





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