ミラン対レッチェは、セリエA 2026-27シーズン第5節の最後を飾る一戦。サン・シーロでは20時45分キックオフで、異なる状況にある2チームが激突する。ミランはリーグ戦とヨーロッパリーグを合わせて4試合勝利がなく、直近ではベンフィカ相手に欧州の舞台で痛い黒星を喫した。一方のレッチェは、このシーズン序盤にモンツァ戦で2勝目を挙げ、残留に向けたさらなる勝ち点獲得を狙う。
ミラン 1-0 レッチェ
得点者：14分 プリシッチ（ミラン）
ミラン対レッチェは、セリエA 2026-27シーズン第5節の最後を飾る一戦。サン・シーロでは20時45分キックオフで、異なる状況にある2チームが激突する。ミランはリーグ戦とヨーロッパリーグを合わせて4試合勝利がなく、直近ではベンフィカ相手に欧州の舞台で痛い黒星を喫した。一方のレッチェは、このシーズン序盤にモンツァ戦で2勝目を挙げ、残留に向けたさらなる勝ち点獲得を狙う。
ミラン 1-0 レッチェ
得点者：14分 プリシッチ（ミラン）
41分 決定機 - プリシッチの縦パスを受けたパブロビッチが、ピッチを大きく駆け上がる見事なカウンター。DFはそのままボックス内まで侵入したが、冷静さを欠き、1人をかわした後に自ら打たず、チュクウェゼ（すでに明らかなオフサイド）へのアシストを狙ってしまい、ボールはファルコーネに渡った。
39分 - プリシッチが中央へ絶妙なクロスを送り、ゴンサロ・ラモスがヘディングで合わせるも、わずかに枠の外。
34分 決定機 - チュクウェゼが鋭い縦への抜け出しでガッロの意表を突き、サレマーケルスから縦パスを引き出す。ゴールの場面に似た形となったが、今回はファルコーネがより素早く前に出て対応し、ナイジェリア人アタッカーが触る前にセーブした。
14分 ゴール - パブロビッチからプリシッチへ素晴らしい縦パス。ジーベルトより先に反応したプリシッチが右足で見事にトラップし、間髪入れずに体勢を整えて左足でシュート。飛び出したファルコーネを破った。
11分 決定機 - ゴンサロ・ラモスのスルーパスにプリシッチがローマの守備ラインの背後へ抜け出すが、ファルコーネの素早い飛び出しに阻まれてボールには届かず。プレーを許さず、そのまま低い体勢でキャッチした。
9分 - まずはモンテイロがスラローム突破からかなり遠い位置でシュートを放ち、その後はイリッチがコントロールからペナルティーエリア手前でシュート。しかし、いずれもマイニャンが守るゴールを捉えられない。
0分 100周年を迎えたサン・シーロで20時45分にキックオフ。試合前にはライトショーが行われ、祝賀ムードに包まれている。
情報、スタッツ、1分ごとの試合経過はこちら
ミラン 1-0 レッチェ
得点者：14分 プリシッチ（ミラン）
ミラン（3-4-2-1）：メニャン；ヒラ、デ・ウィンター、パブロビッチ；チュクウェゼ、モドリッチ、ラビオ、エストゥピニャン；プリシッチ、サレマーケルス；ラモス。
監督：アモリム
レッチェ（4-3-3）：ファルコーネ；ベイガ、ジーベルト、ガスパール、ガッロ；クリバリ、イリッチ、マレー；ピエロッティ、ストゥリッチ、モンテイロ。
監督：ディ・フランチェスコ
主審：ラ・ペンナ
警告：-
退場：-
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。