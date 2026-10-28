ミランにとって悪夢の夜となった。ボローニャに敗れ、今季リーグ戦で初めて黒星を喫した。ハットトリックを達成したエンバングラが予想外のヒーローとなり、採点は9点。一方、ミランの選手は全員が低調で、非常に厳しい出来だった。
ミラン対ボローニャ、CMの採点：デ・ウィンターは集中力を欠き、ラモスはまったくボールに絡めず。シセは及第点
ミランの選手採点
メニャン 5：特に責められるプレーはなかったが、失点は4。多すぎる。
トモリ 6.5：右サイドバックの役割にますますなじみ、攻撃ではハッチンソンをサポート。シセへのアシストは完璧なタイミングだった。イングランド人のトモリもスコアシートに名を刻んだ。唯一の懸念は、ハーフタイムでの交代を余儀なくされた筋肉の問題だ。（46分からモドリッチ 5.5：アタッカー陣の動きが皆無で、パスの出しどころを見つけるのに苦労した）
デ・ウィンター 4.5：アモリムはマンマークを求めていないが、だからといって今夜のベルギー人DFのように、相手から1メートル離れてマークしていいわけでもない。4失点のうち少なくとも3点に責任がある。
パヴロヴィッチ 5：万全ではなく、オドゴールとの競り合いに何度も敗れたことで、それはすぐに分かった。
エストゥピニャン 5.5：最初のボールタッチからサン・シーロの観客が不満の声を上げ、元ブライトンの選手にとっては厳しい出だしとなった。最初の10分間はミスが多く、相手にボールを渡した。前半半ばから持ち直したものの、全体として安定感を欠いた。（58分からディアワラ 5：サン・シーロでの最初の数分間は、緊張がはっきりとプレーに表れた。そしてミランは、まさに彼の担当エリアから2失点した）
ハッチンソン 6：敵陣ペナルティーエリアのすぐ手前でテアテから猛烈にボールを奪い、シセに完璧なアシストを送った。自分の仕事をしっかり果たした。（58分からプリシッチ 5：多くのボールに触れたが、打開の道は見つからず、行く手を阻まれ続けた）
ムサ 5：今季最悪の出来。ボローニャに先制点を許すボールを渡した。後半はサイドバックとして、攻撃面でほとんど貢献できなかった。
ヤシャリ 6：中盤で唯一、冷静にプレーを組み立て、積極的に動いていた。
バルテザーギ 5：ウディネーゼ戦での素晴らしい出来から大きく後退。不運なオウンゴールだけが理由ではない。攻守両面で良くなかった。（62分からカマルダ 5.5：ヘディングでゴールに迫ったが、不運というより決定機を逃したと言うべきかもしれない。ボローニャの2-4とするゴールにつながる形でボールを失った）
シセ 6.5：純粋なストライカーとして、サン・シーロで初の2得点を挙げた夢のような前半。後半は非常に悪かった。
ラモス 5：ゴンサロ、どうした？ 競り合いにはすべて敗れ、シュートも一度も打たなかった。（88分からコモット 評価なし）
アモリム監督 5：交代策によってチームは自陣のゴールライン上で守ることになった。今回は悪い方向に影響を与えた。
ボローニャの選手採点
スコルプスキ／
ダルミアン（59分からヴィティーク）、
カザーレ（78分からヘランド）、
テアテ（70分からヘッゲム）／
ゾルテア、
ファーガソン、
ポベガ、
アルハッサン（59分からミランダ）／
ベルナルデスキ（59分からカンビアーギ）、
エムバングラ／
オドゴーア。
監督：パッラディーノ
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