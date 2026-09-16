ミラン対ベンフィカ、CM採点：アモリムは不出来で5点。バルテザーギとラモスも期待外れだった

メニャン 6：失点した2ゴールに責任はなく、その一方で際立った働きもなかったミランのキャプテン。評価は及第点だが、注釈付きだ。

テッラッチャーノ 5：立ち上がりは控えめで、欧州デビューの緊張も少なからずあったのかもしれない。スダコフとカミンスキは非常にキレがあり、最初の20分は彼のサイドで何度もやりたい放題だった。徐々に調子を上げ、27分には30メートルの見事なシュートでトルビンも脅かした。 （46分 ヒラ5.5：スペイン人DFにとって、孫に語るような途中出場にはならなかった。ビルドアップでミスがやや多く、いら立ちもあまりに露骨だった）

デ・ウィンター 5.5：与えられた役割はきちんとこなし、デュランにスペースと時間を与えなかった。だが攻撃参加した場面では、流れの中での絶好機をスタンドへ吹かし、そのミスは今なお悔やまれる。

パブロビッチ 6：彼特有の完全でいつも通りの戦術的アナーキーの中にも、仲間を押し上げ、プレスを高め、信じさせようとするむなしい試みは見て取れた。最後まで白旗を上げなかったのは彼だ。

チュクウェゼ 6：ミランの中では最もインスピレーションにあふれていた1人だが、孤軍奮闘だった。守備面でも献身性を見せ、シーズン序盤より改善が見られる。

ヤシャリ 5：パリーニャに文字通り圧倒され、ブルージュでプレーしていたこの選手は素早いサイドチェンジの才能を見せた一方で、昨季から抱える記憶喪失のようなミスも露呈した。スダコフへの意図しないアシストは完全に減点対象だ。不合格 （74分 ラビオ 5.5：チームに変化をもたらすことはできなかった）

ムサ 5.5：ベンフィカのペナルティーエリア内で非常に面白いボールを大きくミスし、明らかな技術的課題を再確認させた。前半のプレスでは良さを見せたが、後半は早々にガス欠となり、そのまま試合から消えた。

バルテザーギ 5：アモリムからチャンスを与えられたが、ミランの下部組織出身者はそれを生かせなかった。ルケバキオ相手に完全に窒息状態で、狙いを定めて先制点を奪うために必要なスペースをすべて与えてしまった。攻撃面ではほぼ何もできず。再試験。 （57分 モレイラ 5.5：今回はミランの攻撃に違いを生み出せず、ミドルシュートも2本ほど力なく終わった）

ハッチンソン 5：よく動き、常にボールを引き出そうとし、強い意欲と良い胆力を示した。良いプレーもいくつか見せたが、全体的には持ちすぎで、曖昧さが目立った。 （46分 プリシッチ 6：よく動き、ゲームを作り、エリア外からの危険なシュートでトルビンを脅かした。 意欲的）

シセ 5.5：中央で厚みを作ろうとしたが、ベンフィカの2ボランチにあらゆる試みを遮断された。これまでの試合に比べるとひらめきに欠け、コンディションもまだ100％ではない。 波がある。 （57分 サレマーカーズ 6：決定的ではなかったが、確かにトップ下のエリアにより多くの創造性をもたらした）

ラモス 5：ゴンサロ、それではだめだ。味方のクロスに常に遅れ、試合にも入り込めていない。ペナルティーエリアの外でのプレーに固執してしまった。 切れ味不足。

監督 アモリム 5：またしても先発の選択を完全に誤り、今回は交代策でも足りなかった。ポルトガル人指揮官は混乱を招くばかりで、その結果、ミランのベンチに座ってから初めての、しかも重い敗戦を喫した。