今季のアモリム率いるミランは初黒星。ベンフィカが試合を支配し、2-0で順当に勝利した。スカッドの限界と不安定なコンディションが浮き彫りになった。注目を集めたラモスは期待を大きく裏切り、評価は5だ。
翻訳者：
ミラン対ベンフィカ、CM採点：アモリムは不出来で5点。バルテザーギとラモスも期待外れだった
ミラン採点
メニャン 6：失点した2ゴールに責任はなく、その一方で際立った働きもなかったミランのキャプテン。評価は及第点だが、注釈付きだ。
テッラッチャーノ 5：立ち上がりは控えめで、欧州デビューの緊張も少なからずあったのかもしれない。スダコフとカミンスキは非常にキレがあり、最初の20分は彼のサイドで何度もやりたい放題だった。徐々に調子を上げ、27分には30メートルの見事なシュートでトルビンも脅かした。 （46分 ヒラ5.5：スペイン人DFにとって、孫に語るような途中出場にはならなかった。ビルドアップでミスがやや多く、いら立ちもあまりに露骨だった）
デ・ウィンター 5.5：与えられた役割はきちんとこなし、デュランにスペースと時間を与えなかった。だが攻撃参加した場面では、流れの中での絶好機をスタンドへ吹かし、そのミスは今なお悔やまれる。
パブロビッチ 6：彼特有の完全でいつも通りの戦術的アナーキーの中にも、仲間を押し上げ、プレスを高め、信じさせようとするむなしい試みは見て取れた。最後まで白旗を上げなかったのは彼だ。
チュクウェゼ 6：ミランの中では最もインスピレーションにあふれていた1人だが、孤軍奮闘だった。守備面でも献身性を見せ、シーズン序盤より改善が見られる。
ヤシャリ 5：パリーニャに文字通り圧倒され、ブルージュでプレーしていたこの選手は素早いサイドチェンジの才能を見せた一方で、昨季から抱える記憶喪失のようなミスも露呈した。スダコフへの意図しないアシストは完全に減点対象だ。不合格 （74分 ラビオ 5.5：チームに変化をもたらすことはできなかった）
ムサ 5.5：ベンフィカのペナルティーエリア内で非常に面白いボールを大きくミスし、明らかな技術的課題を再確認させた。前半のプレスでは良さを見せたが、後半は早々にガス欠となり、そのまま試合から消えた。
バルテザーギ 5：アモリムからチャンスを与えられたが、ミランの下部組織出身者はそれを生かせなかった。ルケバキオ相手に完全に窒息状態で、狙いを定めて先制点を奪うために必要なスペースをすべて与えてしまった。攻撃面ではほぼ何もできず。再試験。 （57分 モレイラ 5.5：今回はミランの攻撃に違いを生み出せず、ミドルシュートも2本ほど力なく終わった）
ハッチンソン 5：よく動き、常にボールを引き出そうとし、強い意欲と良い胆力を示した。良いプレーもいくつか見せたが、全体的には持ちすぎで、曖昧さが目立った。 （46分 プリシッチ 6：よく動き、ゲームを作り、エリア外からの危険なシュートでトルビンを脅かした。 意欲的）
シセ 5.5：中央で厚みを作ろうとしたが、ベンフィカの2ボランチにあらゆる試みを遮断された。これまでの試合に比べるとひらめきに欠け、コンディションもまだ100％ではない。 波がある。 （57分 サレマーカーズ 6：決定的ではなかったが、確かにトップ下のエリアにより多くの創造性をもたらした）
ラモス 5：ゴンサロ、それではだめだ。味方のクロスに常に遅れ、試合にも入り込めていない。ペナルティーエリアの外でのプレーに固執してしまった。 切れ味不足。
監督 アモリム 5：またしても先発の選択を完全に誤り、今回は交代策でも足りなかった。ポルトガル人指揮官は混乱を招くばかりで、その結果、ミランのベンチに座ってから初めての、しかも重い敗戦を喫した。
ベンフィカ採点
トルビン 6.5：常に集中を切らさず、3、4度の場面でしっかりと準備できていた。
バンジャキ 7：2008年生まれ。ベンフィカの下部組織育ちで、サン・シーロに乗り込んで魅惑的なパフォーマンスを披露した。鋭い仕掛け、パワー、さらには見事な守備のダイアゴナルも見せた。非常に、非常に興味深い才能だ。
チルカーティ 6.5：実際にはエミリアで育った選手だが、カッラーラ産の大理石のように堅実だった。文句なしの裏付けだ。
アラウホ 7：ラモスをロッカールームの中まで追いかけるような対応。息苦しいほどのマークでありながら、それが結果にもつながった。
エル・カルアイ 6.5：シウバ監督から与えられたチャンスを最大限に生かし、非常に整ったプレーを見せた。そして大きな決定打となったのが、カミンスキのゴールを導いた完璧なアシストだ。
パリーニャ 7：95分間を通して中盤を支配した。
アウルスネス 6.5：疲れ知らずのメトロノーム。ビルドアップの第一段階でも、トランジションでも、チームにとって非常に重要な仕事をこなした。リーダー。 （70分 バレイロ）
カミンスキ 7.5：この試合のベスト。無防備なミランに襲いかかったまさに猛威だった。自ら決めて試合を締める追加点を奪う前から、無数の危険を作り出していた。マッチウィナー。 （79分 シェルデルップ 採点なし）
スダコフ 7：戦術眼に優れたトップ下。常に良いポジションを取り、適切なテンポでチームを動かした。ポストだけが、十分に値したはずのゴールの喜びを阻んだ。 （70分 プレスタンニ 6：終盤に自分の仕事を果たした）
ルケバキオ 7：前半は見事なゴールとチャンピオン級のプレーで輝きを放った。
ドゥラン 5.5：ベンフィカにとって唯一のマイナス材料。コロンビア人センターフォワードは攻撃の組み立てへの関与が少なく、シュートを打ってもあまりに弱かった。 （79分 パヴリディス 採点なし）
監督 シウバ 7：あらゆる面でアモリムとのポルトガル・ダービーを制した。
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