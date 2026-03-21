マイニャン 6.5：特に自身のミスによるものではないが、2度ネットからボールを拾う場面があった。しかし、67分にはシメオネの決定的なシュートを純粋な直感で防ぎ、前半のザパタへのセーブと合わせて、この試合の勝敗を分ける決定的な活躍を見せた。決定的な活躍。

トモリ 5.5：前半は常に一歩遅れがちなプレーで、イングランド代表復帰を思うように祝えなかった。背後からのファウルでイエローカードを受け、後半にアッレグリが4-3-3にシステムを変更した際に交代となった（46分よりアテカメ 6：戦術的に整然としたプレーを見せた）。

デ・ウィンター6：一時1-1となったシメオネの決勝タップインに対し、反応が遅れた。しかし立ち直り、ザパタやアダムスに対し、ボール一つ一つ、センチメートル単位で粘り強く競り合った。

パブロヴィッチ6.5：ミランの先制点となる、稀に見る美しい弧を描くシュートを放ち、今季の得点はすでに4点となった。PKを招いたファウル（明らかに回避可能だった）により、終盤に（意図せず）トリノに希望を与えてしまったため、評価を0.5点下げた。

サエレマエカーズ 6：目立った活躍も失敗もない試合。戦術的には堅実だったが、ロッソネーリの攻撃に火をつける彼の代名詞とも言える爆発力が欠けていた。（90分よりオドグ sv）

フォファナ 7：プラティとオブラドールがダブルマークを試みたが、フランス人選手には全く脅威とならなかった。絶妙なタイミングで動き、グランタスの戦術的布陣を崩すことに成功した。今季2点目となるゴールで報われ、試合を決定づける最も重要なゴールとなった。決意に満ちていた。 (70分よりリッチ 6：いつものように、途中出場から試合に良い影響を与えた。 終盤にはゴールに迫る）

モドリッチ 6：中盤でリーダーシップを発揮。今日はチームにとって実用的で勝利を収めることが求められていたため、スーパーヒーローの衣を脱ぐことを選んだ。常に存在感を示し、試合の中心でプレーし、依然として素晴らしいコンディションを見せている。

ラビオ 7：公爵が戻り、ミランが勝利を取り戻した。この方程式は驚くほど簡単に再現された。熟練したセンターフォワードらしいゴールを決め、今季リーグ5得点目となるこのゴールが試合の流れをロッソネリ（ミラン）に導いた。不可欠な存在。

バルテサギ 5.5：前半はペデルセンの動きを読むのに大いに苦戦した。後半は調子を上げたが、全体としては及第点に満たない試合だった。

プリシッチ 6：最初の20分間、セカンドストライカーとして試合の流れをつかむのに苦労した。ミランが4-3-3にシステムを変更すると、明らかに良くなった。ラビオのゴールをアシストした見事なパスは彼によるもの。まだ本来のプリシッチではないが、少なくとも回復の兆しは見えている。（77分よりヒメネス s.v）

フルクルグ 5.5：この試合に不適切な服装で臨んだ。サイズが大きすぎて重く、アッレグリという「仕立て屋」を納得させるには至らなかった。中央へのヘディング、初歩的なワンタッチパス、そして相手チームに決して脅威を与えられないという印象。不合格。 （70分よりンクンク 6：終盤は良い動きを見せた）





アッレグリ監督 6.5：試合の流れを的確に読み、トリノの勢いを抑えるために戦術的なフォーメーションを変更した。チャンピオンズリーグ出場権獲得に向けた、極めて重要な勝利となった。