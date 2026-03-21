勢いに乗るミランが、調子を上げつつあるトリノを下した。サン・シーロでの試合は、ロッソネリが3-2で勝利した。以下、ピッチ上の主役たちへの評価である。
翻訳者：
ミラン対トリノ、CMの選手評価：ラビオが鍵、フォファナも好調。フルクルグは期待外れ
ミランの選手評価
マイニャン 6.5：特に自身のミスによるものではないが、2度ネットからボールを拾う場面があった。しかし、67分にはシメオネの決定的なシュートを純粋な直感で防ぎ、前半のザパタへのセーブと合わせて、この試合の勝敗を分ける決定的な活躍を見せた。決定的な活躍。
トモリ 5.5：前半は常に一歩遅れがちなプレーで、イングランド代表復帰を思うように祝えなかった。背後からのファウルでイエローカードを受け、後半にアッレグリが4-3-3にシステムを変更した際に交代となった（46分よりアテカメ 6：戦術的に整然としたプレーを見せた）。
デ・ウィンター6：一時1-1となったシメオネの決勝タップインに対し、反応が遅れた。しかし立ち直り、ザパタやアダムスに対し、ボール一つ一つ、センチメートル単位で粘り強く競り合った。
パブロヴィッチ6.5：ミランの先制点となる、稀に見る美しい弧を描くシュートを放ち、今季の得点はすでに4点となった。PKを招いたファウル（明らかに回避可能だった）により、終盤に（意図せず）トリノに希望を与えてしまったため、評価を0.5点下げた。
サエレマエカーズ 6：目立った活躍も失敗もない試合。戦術的には堅実だったが、ロッソネーリの攻撃に火をつける彼の代名詞とも言える爆発力が欠けていた。（90分よりオドグ sv）
フォファナ 7：プラティとオブラドールがダブルマークを試みたが、フランス人選手には全く脅威とならなかった。絶妙なタイミングで動き、グランタスの戦術的布陣を崩すことに成功した。今季2点目となるゴールで報われ、試合を決定づける最も重要なゴールとなった。決意に満ちていた。 (70分よりリッチ 6：いつものように、途中出場から試合に良い影響を与えた。 終盤にはゴールに迫る）
モドリッチ 6：中盤でリーダーシップを発揮。今日はチームにとって実用的で勝利を収めることが求められていたため、スーパーヒーローの衣を脱ぐことを選んだ。常に存在感を示し、試合の中心でプレーし、依然として素晴らしいコンディションを見せている。
ラビオ 7：公爵が戻り、ミランが勝利を取り戻した。この方程式は驚くほど簡単に再現された。熟練したセンターフォワードらしいゴールを決め、今季リーグ5得点目となるこのゴールが試合の流れをロッソネリ（ミラン）に導いた。不可欠な存在。
バルテサギ 5.5：前半はペデルセンの動きを読むのに大いに苦戦した。後半は調子を上げたが、全体としては及第点に満たない試合だった。
プリシッチ 6：最初の20分間、セカンドストライカーとして試合の流れをつかむのに苦労した。ミランが4-3-3にシステムを変更すると、明らかに良くなった。ラビオのゴールをアシストした見事なパスは彼によるもの。まだ本来のプリシッチではないが、少なくとも回復の兆しは見えている。（77分よりヒメネス s.v）
フルクルグ 5.5：この試合に不適切な服装で臨んだ。サイズが大きすぎて重く、アッレグリという「仕立て屋」を納得させるには至らなかった。中央へのヘディング、初歩的なワンタッチパス、そして相手チームに決して脅威を与えられないという印象。不合格。 （70分よりンクンク 6：終盤は良い動きを見せた）
アッレグリ監督 6.5：試合の流れを的確に読み、トリノの勢いを抑えるために戦術的なフォーメーションを変更した。チャンピオンズリーグ出場権獲得に向けた、極めて重要な勝利となった。
トリノの選手評価
パレアリ 6.5：3失点を喫したが、少なくともあと3点は防いだ。それでも、全体的には良いパフォーマンスだった。
ココ 5：前半は好調だったが、後半は存在感を失い、マークする相手選手に常に自由な動きを許してしまった。ミランはその隙を突いて2得点を挙げた。
イスマイリ 5.5：同じポジションのチームメイトより粘り強かったが、後半開始20分間でトリノを圧倒したロッソネーラの波に彼も飲み込まれてしまった。
エボッセ 6：彼の守るエリアではミランにほとんど隙を与えなかった。元ウディネーゼの功績と言える。 （88分よりクレノヴィッチ s.v）
ペデルセン 6.5：トリノ陣の中で間違いなく最も活気のある選手の一人。一時的な1-1の同点ゴールをアシストし、多くのチャンスを創出した。特に前半は活躍が目立った。
プラティ 5.5：非常に直線的なプレーで、ボールを回しながらエリア内を密にカバーし、自陣の守備を固めた。ミランが低重心でショートパスを多用していた間は役割を果たしたが、交代するまでロッソネーラの波に飲み込まれてしまった。（63分よりイルカン）
ジネイティス 5.5：屈強なフィジカルと素晴らしい走力を誇るリトアニア人選手は、前半も好プレーを見せた。相手陣内での最終局面での判断には改善の余地があるが、素材は十分にある。（74分よりカサデイ s.v）
オブラドール 6：優れたテクニックと足元を持つが、試合内での存在感と安定感にはまだ欠ける。（88分 ンコンクと交代）
ヴラシッチ 7：トリノのほぼすべてを担っている。頭脳、心、そして脚力。縦横無尽に動き回り、質と個性を持ってプレーを作り出す。PKの決定力は冷徹だった。万能選手。
シメオネ 7：ゴールはさておき、ロッソネラの守備陣にとって常に脅威となる存在。常に集中力を切らさず、多くのボールをクリアし、いつでも準備万端だ。
ザパタ 6：多くのチャンスを作り出すが、シュート精度には課題が残る。（63分よりアダムス 6：チームメイトとは異なる特徴を持ち、終盤に混乱を招いた）
D'Aversa監督 6：勝ち点はゼロだが、チームに新たな活力を与えているアブルッツォ出身の指揮官にとって、多くの前向きな兆しが見られた。