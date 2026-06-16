ミラン対カマルダの将来が決定、レッチェの獲得額は？

レッチェがフランチェスコ・カマルダを買い戻したが、ミランでの将来は不変だ。
2008年生まれの逸材は、ロッソネロのユースで育ち、今シーズンセリエAでデビュー。ボローニャ戦では得点も記録し、トップリーグで存在感を示した。
プーリアのクラブは契約通りの買い取りオプションを行使したが、本拠地ヴィア・アルド・ロッシのミランも次の手を準備している。
レッチェがフランチェスコ・カマルダを買い戻したが、ミランでの将来は不変だ。
2008年生まれの逸材は、ロッソネロのユースで育ち、今シーズンセリエAでデビュー。ボローニャ戦では得点も記録し、トップリーグで存在感を示した。
プーリアのクラブは契約通りの買い取りオプションを行使したが、本拠地ヴィア・アルド・ロッシのミランも次の手を準備している。
2008年生まれのセンターフォワードは、レッチェが昨夏合意した300万ユーロで買い戻した。サレントのクラブが公式発表した。
これにより、ミランは6月18～20日に、昨季レンタル先でセリエA残留を果たした同選手を再買い取りできる権利を行使できる。
ミランはレッチェからカマルダの買い戻しオプションを期限内に問題なく行使する見込みだ。両クラブの合意通り、6月20日までに手続きが完了する予定で、レッチェの公式サイトもこれを発表している。
ミランはレッチェに400万ユーロを支払い、レッチェは育成貢献金として100万ユーロを受け取る。
将来はどうなるのか？
2008年生まれの彼は、ロッソネロに残留することが最優先だ。新監督ルーベン・アモリムの合宿で評価を受ける。ヨーロッパリーグの舞台が注目度を高め、彼は重要なポジションを勝ち取れると感じている。
一方、ミランがもう1年レンタル移籍を検討する場合は、サッスオーロ、トリノ、モンツァが有力な行き先だ。