ミラン対カマルダの将来が決定、レッチェの獲得額は？

レッチェがフランチェスコ・カマルダを買い戻したが、ミランでの将来は不変だ。

2008年生まれの逸材は、ロッソネロのユースで育ち、今シーズンセリエAでデビュー。ボローニャ戦では得点も記録し、トップリーグで存在感を示した。

プーリアのクラブは契約通りの買い取りオプションを行使したが、本拠地ヴィア・アルド・ロッシのミランも次の手を準備している。