メニャン 6：アダムスに対し、広いスペースで熟練のDFのようなプレーで先回りした場面は見事だった。

ヒラ 6.5：ボールを運んで前進した時、そしてボール奪回へ向かう2度の思い切りのいいタックルでサン・シーロを沸かせた。技術面でもカリスマ性の面でも、このチームのリーダーの一人になるだけのものをすべて備えている。（87分 ガッビア 採点なし）

デ・ウィンター 5.5：相手の度重なる縦への攻撃にうまく対応できず、特に前半には2度その準備不足を露呈した。後半にも、自身の力への過信から大きなリスクを招いている。中盤近くまで高く設定されたラインを維持するより、組み立てに関わる時の方が明らかにやりやすそうだった。

パブロビッチ 6：アモリムは、彼の明晰でありながら混乱もある戦術的な側面を受け入れなければならない。それほどまでにチームにとって重要な存在だ。ドクター・ジキルとミスター・ハイド。

チュクウェゼ 6.5：深く正確なダイアゴナルで守備面に非常に献身的だった点が、とても好印象だ。30分には中盤から粘り強さと技術を感じさせる突破を見せたが、シュートをコースに打ち分けることはできなかった。兵隊のような働きぶりだった。

モドリッチ 5.5：ヴェネツィアは高い位置でプレーし、プレスもかけてきた。ルカはリスクを取って先にプレーを読もうとしたが、あわやミランに失点を招きかねなかった。広いスペースでのカウンターをアダムスが決め切れなかったことで救われた形だ。万全とは言い難いコンディションを反映したこの日の出来には、目立つミスがいくつもあった。（74分 ジャシャリ 6：ゲームメークでいいアイデアを見せ、運にも恵まれた。サーレマーケルスの見事なアシストを決め切れなかった場面は叱られてもおかしくなかったが、ハルハルがそれでも押し込んで2-0とした。）

ムサ 5.5：55分にクロスバー直撃。ただ、あの位置なら決めなければならない。よく走り、このミランのスタイルにはこうした特徴の選手が必要だが、クオリティーは高くない。

バルテザーギ 5.5：遅くぎこちなく、イェボアに意図しないアシストを献上。あわや相手に先制点を許すところだった。 （87分 エストゥピニャン）

ロフタス＝チーク 5：見た目ばかりで、中身はほとんどない。トップ下のエリアでうまく動き、ハーフスペースでプレーしようとはしていたが、競り合いでは甘く、必要な場面でも迫力に欠けた。アモリムは彼をベンチへ下げ、スタンドからはこのイングランド人に向けていくつかブーイングも飛んだ。 （60分 サーレマーケルス 7：彼の投入が試合を変え、前半に欠けていたクオリティーをもたらした。ラモスのゴールを導いたタッチは先見性にあふれ、ジャシャリへのものも絶妙だった）

シセ 6：この試合最初の2つのプレーは、発想面でも気迫の面でも誤っていた。それでも徐々に試合に入り込み、ボールがない場面でもチームのためにしっかり働いた。前節トリノで見せたような鋭さはなかったが、全体として見れば捨てるような出来ではない。 （60分 ラビオ 6.5：ミランはゴールへの道筋を見いだせず苦戦？ 心配無用、アドリアンがいる。途中出場ながら、彼がピッチに立つとディアボロは4ゴールを挙げ、2試合で勝ち点6を持ち帰っている。）

G・ラモス 6.5：前半に決定機を信じられない形で無駄にし、後半立ち上がりにもそれを繰り返した。大きな決定機は4回。それでもサーレマーケルスのアシストにしっかり反応し、左足の対角線シュートを叩き込んで、サン・シーロでの初めての歓喜をつかんだ。

アモリム 6.5：プレーの提案力でも、試合を読む力でも非常に優れていた。ポルトガル人指揮官にとって、極めて良いシーズンのスタートだ。