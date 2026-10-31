ミラン対インテル、ミランの選手採点：モレイラは反則級、プリシッチはやはりダービー男。ラビオは7.5点

メニャン 7.5：スペンスのシュートに対する驚異的なセーブ。タイミングを外されながらも、ボールに与えた力は物理法則に挑むかのようだった。スチッチの強烈なシュートにも万全の対応。後半は守備陣を統率した。 リーダー。

ヒラ 7：今、インテルで勢いに乗るカルロス・アウグストの攻撃を封じた。常に一歩先を読んでプレーを見極め、対面の相手より先にボールへ寄せる能力には驚かされる。闘志あふれる牽引役。

デ・ウィンター 6.5：バストーニのゴールの場面でのポジショニングミスが、テュラムへのマークでも後方からのビルドアップでも存在感を示したパフォーマンスに傷をつけた。前節のボローニャ戦での不出来に、気概を持って即座に応えた。

パブロヴィッチ 7.5：ダービーの戦闘的な空気を力に変え、驚異的な強さですべての競り合いに勝った。守備ラインから飛び出し、相手陣内でチャンスを生み出した。だが、PKスポット付近でバレッラを止めたプレーこそ、彼をミランのトップ3に押し上げた。戦士。

ディアワラ 6.5：これほど特別な一戦での初先発ながら、緊張にのまれなかったことは称賛に値する。前半、スペンスがスプリントを仕掛けても動じなかった。注意深く正確で、目立ったミスのない出来だった。堅実な働き手。 （81分からバルテザーギ、評価なし）

ムサ 6.5：常にモドリッチの背後をカバーし、ミランの攻撃にバランスをもたらした。モレイラが3-1とするゴールにつなげたFKを獲得したことも大きい。終盤、ボールを持って前に出た際のミスが一度あっただけだ。堅実。 （81分からヤシャリ、評価なし）

モドリッチ 7：このクロアチア人選手が最初の20分間に見せたサイドチェンジは、インテルのゲームプランを崩壊させた。ミランの背番号14は戦術眼も技術も並外れており、年齢などささいな問題にすぎない。レジェンド。

ラビオ 7.5：今、セリエAのMFで彼ほど試合を左右する選手はいない。試合のテンポを刻み、スペースに走り込み、力強く守る。そしてゴールも決めた（リーグ戦5得点目）。これ以上、何を望むというのか？

モレイラ 8：前半の彼は誰にも止められず、インテルのような強豪でさえ手に負えなかった。ミランの最初の2ゴールをアシストすると、43分にはFKを蹴らせてほしいとモドリッチに頼んだ。放ったシュートは美しい弧を描き、ゴール上隅に吸い込まれた。驚異的。 （88分からハッチンソン、評価なし）

プリシッチ 7.5：ミランにとって、やはりダービーの男だと証明した。またも得点し、今回はヘディングで先制点を挙げた。この勝利をつかもうという強い意欲を見せ、前線のあらゆる位置で動き回った。 決定的。 （81分からシセ、評価なし）

ラモス 6：この評価は、並外れた献身性に対するものだ。チームのための働きによって、インテルをより低い位置にとどめた。必要な場面での迫力や決断力はまだ足りないが、今夜に限ってはアモリムもこれで満足だろう。 （88分からテラッチャーノ）

アモリム 7.5：思い入れが強く、非常に難しい一戦に向けて完璧に準備した。ディアワラの起用は勇敢な賭けであり、成功した。