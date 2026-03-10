以下は、VAR（アビッソ）と審判ドヴェリとの会話の音声です：

ドーヴェリ主審：「ペット、何もない、何もない、何もない、すべて自然だ」。

VARルームではこの場面を確認し、数秒後にドヴェリ主審の判定を承認。「チェック完了」。

試合が中断すると、インテル選手たちはすぐにドヴェリ審判のもとへ駆け寄り、審判は「もう確認済みだ、問題ない！」と述べた。

VARルームはこうコメントした：「絶対に、絶対に。全部取り除いてみて。それに、体の一部だから、何の問題もない」。