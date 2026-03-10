元審判員マウロ・トノリーニが、DAZNの番組「Open Var」で、セリエA第28節の試合に関するイタリア審判協会（AIA）の見解を説明した。特に注目されたのは、ミラン対インテル戦のアディショナルタイム最終分におけるサミュエル・リッチの腕への接触だった。
ミラン対インテル戦、リッチ事件についてオープン・ヴァル氏：「疑いの余地はない、PKではない。ダムフリーズの手球とは異なり、ビセックのケースとも異なる」
リッチ事件
トノーリニはこう説明する：「このプレーは、ドヴェリ審判によってピッチ上で正しく評価された。このプレーについて読んだ内容には驚いたが、我々は疑いの余地はない。なぜなら、腕は体の一部にあり、リッチも腕を引っ込めようとしているからだ。もしボールが彼の腕に当たっていなかったら、胸に当たっていただろう。つまり、これは体の一部によるプレーだ。 さらに付け加えると、このような状況では、スローモーションで見るよりも、動きの中で判断した方が、疑念が生じる可能性が低くなります。VARは疑念を抱くことなく、オンフィールドレビューを行う必要はありませんでした」
カム・ダンフリース
トノーリニはリッチのケースを類似の事例と比較している：「例えば、昨年のナポリ対インテル戦でのダンフリーズの腕への接触を思い出してください。しかし、そのケースでも、腕が体の輪郭内に留まっているため、罰せられない接触です。また、そのケースでも、ボールが腕に当たっていなければ、インテル選手の胸に当たっていたでしょう。 そのケースでも、腕がボールに触れたことは正しく罰せられなかった」と述べている。
ビセックとは異なる
そして最後に：「インテル対ラツィオ戦？このケースでは、ビセックは体の体積を増やし、腕は枠外に出ており、彼の介入がなければボールはゴールを通過していたでしょう。これはリッチのケースとは状況が異なります。リッチの介入は自然で適切であり、体のスペースを増やす意図はありませんでした」。
リッチ：審判とVARの対話
以下は、VAR（アビッソ）と審判ドヴェリとの会話の音声です：
ドーヴェリ主審：「ペット、何もない、何もない、何もない、すべて自然だ」。
VARルームではこの場面を確認し、数秒後にドヴェリ主審の判定を承認。「チェック完了」。
試合が中断すると、インテル選手たちはすぐにドヴェリ審判のもとへ駆け寄り、審判は「もう確認済みだ、問題ない！」と述べた。
VARルームはこうコメントした：「絶対に、絶対に。全部取り除いてみて。それに、体の一部だから、何の問題もない」。
