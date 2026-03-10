退場処分を受けた選手

1試合の出場停止処分および罰金

10,000ユーロ

ペッツェッラ・ジュゼッペ（クレモネーゼ）：試合終了後、ピッチ上で、審判の判定に対して、乱暴な態度で批判し、主審に対して無礼な発言を行ったため。

退場処分を受けなかった選手

1試合の出場停止処分

エスポジート・セバスティアーノ（カリアリ）：ピッチ上での反則行為。すでに警告を受けている（5回目の処分）。

ファーガソン・ルイス（ボローニャ）：相手選手に対する不正行為。すでに警告を受けている（5回目の処分）。

マシーニ・パトリツィオ（ジェノア）：相手選手に対する不正行為。すでに警告を受けている（5回目の処分）。

ンディッカ・オビテ・エヴァン（ローマ）：相手選手に対する不正行為。既に警告を受けている（5回目の制裁）。

ラビオ アドリアン（ミラン）：相手選手に対する不正行為。すでに警告を受けている（5回目の制裁）。