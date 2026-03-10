以下は、セリエA第28節終了後のスポーツ審判委員会の決定事項です。 特に注目すべきは、ミラン対インテル（1-0）のダービー戦に関する決定です。アドリアン・ラビオの出場停止処分に加え、ミランには2件の罰金処分、インテルの幹部（ダリオ・バッシン、ドヴェリ審判の判定を不敬に批判したため）には罰金処分、ミランのトレーナー（シモーネ・フォレッティ）には出場停止処分と罰金処分が科せられました。
ミラン対インテル戦、ラビオットが出場停止処分、ロッソネリはインテルサポーターへのチャントで罰金
出場停止選手
退場処分を受けた選手
1試合の出場停止処分および罰金
10,000ユーロ
ペッツェッラ・ジュゼッペ（クレモネーゼ）：試合終了後、ピッチ上で、審判の判定に対して、乱暴な態度で批判し、主審に対して無礼な発言を行ったため。
退場処分を受けなかった選手
1試合の出場停止処分
エスポジート・セバスティアーノ（カリアリ）：ピッチ上での反則行為。すでに警告を受けている（5回目の処分）。
ファーガソン・ルイス（ボローニャ）：相手選手に対する不正行為。すでに警告を受けている（5回目の処分）。
マシーニ・パトリツィオ（ジェノア）：相手選手に対する不正行為。すでに警告を受けている（5回目の処分）。
ンディッカ・オビテ・エヴァン（ローマ）：相手選手に対する不正行為。既に警告を受けている（5回目の制裁）。
ラビオ アドリアン（ミラン）：相手選手に対する不正行為。すでに警告を受けている（5回目の制裁）。
企業への罰金
22,000ユーロの罰金：MILAN社に対し、客観的責任として、後半に不当に2分間の遅延を引き起こしたことによる。繰り返しの継続的な違反。
8,000ユーロの罰金：試合中、サポーターが相手チームの2人の選手に対して繰り返し侮辱的なチャントを行ったこと、さらに前半47分に相手チームの選手に向けてレーザー光線を照射したことに対する、MILAN社に対する罰金。 CGS第29条第1項b)に基づき減刑。
3,000.00 ユーロの罰金：BOLOGNA 社に対して、試合中にサポーターが 3 個の煙幕をピッチ内に投げ込んだこと。CGS 第 29 条第 1 項 b) に基づき減刑。
2,000ユーロの罰金：ジェノア社に対して、そのサポーターが後半7分に煙幕を競技場に投げ込んだことによる。CGS第29条第1項b)に基づき減刑。
2,000ユーロの罰金：レッチェ社に対して、前半1分にサポーターがピッチ内に2つの発煙筒を投げ込んだことによる。CGS第29条第1項b)に基づき減刑。
経営陣
退場処分なし
罰金10,000ユーロ
バッシン・ダリオ（インテル）：試合終了後、ロッカールームで、傲慢な態度で、審判の判定を繰り返し無礼に批判した。
アスレティックトレーナー
退場処分
1試合の出場停止処分および罰金
5,000ユーロ
フォッレティ・シモーネ（ミラン）：後半44分、追加ベンチから立ち上がり、審判の判定に抗議し、審判長に対して無礼な発言を行ったため。