メニャン 7：82分のザッパコスタに対するセーブがミランを救った。力強く、勇敢に飛び出し、ベルガモのサイドプレーヤーのコースをふさいだ。

ヒラ 7：スペイン人DFにとって、ミランのユニフォームを着て初めての歓喜。南スタンドの前で喜びを爆発させた。いつも通りの力強く激しいプレーを見せた末の、ふさわしいゴールだった。ベッラノーヴァとの攻防は、この試合の見どころの一つ。（83分からトモリ、採点なし）

デ・ウィンター 5：試合を通じてクルストヴィッチに密着し、ヴェネツィア戦で2得点を挙げていた元レッチェの選手を抑えた。だが、その後は完全に集中を切らし、相手の1点目と2点目の両方で対応が遅れた。好不調に波があった。

パヴロヴィッチ 6.5：終盤には広いスペースで見事な守備を見せ、72分までは確実に思えながら、その後ひどく難しくなった勝利を守り切った。

チュクウェゼ 6：ナイジェリア人選手の戦術面での著しい成長は特筆すべきだ。今は攻守両面で多くの役割をこなし、しかもかなりうまくやっている。最後のパスで判断を誤った場面がいくつかあり、0.5点減点。（52分からハッチンソン 5.5：相手のレベルが確実に上がったこともあり、ザルツブルク戦での素晴らしい出来を再現できなかった。1対1ではやや非力で、チャンスが来てもためらいすぎて機を逃した）

ムサ 6.5：驚くほど安定して守備で相手を止め、攻撃につなげ、エデルソンのゲームメイクを封じた。最初のPKを獲得し、常に集中を切らさなかった。着実に成長中。（74分からエストゥピニャン 5.5：アタランタの2点目ではポジションが悪かった。アモリムの交代策は的中しなかった）

モドリッチ 6.5：ビルドアップの質を高めるため、最終ラインまで大きく下がった。サイドを変えるパスは見ていて楽しい。昨季よりカバーする範囲が狭くなり、その分、ボールをうまく動かしている。（74分からヤシャリ 5：相手のMFは出場直後に振るわず、アタランタの2点目につながるプレーでマークする選手を見失った。その後はプレーの主導権を握り、まずカルネセッキにセーブを強いると、続いてラモスに完璧なアシストを供給したが、得点には結びつかなかった）

モレイラ 7：緻密にプレーするミランの中で、予測不能な存在となった。ボールを持って仕掛ければ、相手守備陣を混乱に陥れる。深い位置まで戻って斜めにカバーする守備でも、献身性を見せた。違いを生む存在。

ラビオ 7.5：ミランの勝利の鍵を握った。アモリムから動き回る自由を全面的に与えられたフランス人選手は、卓越したサッカーIQでスペースを見つけ出した。今やチームを技術面でも精神面でもけん引する真のリーダーだ。サン・シーロの観客とチームメートを鼓舞し、精度の高い斜めからのシュートで今季リーグ戦4点目を記録。さらに3-0の場面ではヒラにボールを託した。圧倒的だった。

プリシッチ 6：孫に語り聞かせるような夜ではなかったのは確かだが、チームのために堅実なプレーを見せた。後半開始早々にはカルネセッキの好守に阻まれ、ゴールを奪えなかった。（74分からロフタス＝チーク 6：数回のカウンターをうまく組み立てた）

ラモス 6.5：プリシッチとポジションを入れ替えながら、前線の広い範囲でプレーした。プレーの質は高く、PKから今季リーグ戦2点目を記録。後半には、再び得たPKを失敗した。もっとできるはずだ。

アモリム監督 6：試合への準備は小さな傑作だった。彼のミランはアタランタを圧倒した。一方、選手交代の采配は良くなかった。