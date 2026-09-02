サンティアゴ・ヒメネスのミランでの経験が終わった。メキシコ人FWにとって、この1年半は好不調の波が激しかったが、ここからはポルトガル、そしてファリオーリ率いるポルトで再出発する。メキシコ代表にとっては、高いレベルで再起を図り、フェイエノールトで見せた無類の決定力を持つストライカーへと戻るための絶好の機会だ。
翻訳者：
ミランよ、サンティ・ヒメネスの父の言葉を聞け。「私にとって、ポルトは良いステップアップだ」
チャコ・ヒメネスの告白
サンティアゴがポルトへレンタル移籍したことについて、父クリスティアン“チャコ”・ヒメネスがコメント：「この交渉はかなり長引いたが、幸いにもうまくまとまった。予想よりも時間がかかった。私たちはすでに20日前からポルトと話をしていて、ポルトは最初に動いたクラブのひとつだった。その後、ミランがサンティについていくつかの判断を下し、居場所が見つからなければ6カ月間プレーできずに残ることになるという状況で、それが彼をますます追い詰めていた。さらに移籍市場で使える時間が減っていくにつれて、状況はより複雑になっていった」
前進
ヒメネスの父は、ポルトを選んだ理由について続けた。「サンティはとても思慮深い子です。私たちはクラブの名前だけでなく、監督や、そのチームがどうプレーするのか、どんな攻撃のバリエーションがあるのか、何を生み出せるのか、チャンピオンズリーグで戦うのか、そしてどう戦うのかも見ます。別のチームへ移籍する決断には本当に多くの要素が影響しますし、実際のところ、私たちは流れに身を任せていました。ミランは大きなチャンスになると思っていました。というのも、サンティはミランを見て育ったうえに、ミランに来た時には他のクラブのことを忘れ、私たちはミラノへ向かったからです。 الحقيقةとして、私にとってポルトはとても良いステップアップです。国内リーグで優勝を争うチームであり、タイトルを懸けて戦い、チャンピオンズリーグにも出場し、正直に言って本当に素晴らしいスカッドを持っているからです」
そして、サンティアゴのミランでのここ数カ月についてはこう語った。「出場した時、彼は9試合プレーしましたが、その9試合では負傷を抱えながらもプレーを続けていました。それでも先発だったので、止まりたくなかったのです。サンティはどんな薬も飲まない人ですが、プレーするためにDosul（抗うつ薬、編集部注）まで服用していました。ほかに選択肢がなく、他のFWたちが負傷していたからです。世間は知らないかもしれないことがありますが、私は知っています。パフォーマンスについて言えば、うまくいかなかった、あるいは結果を出せなかったのかもしれません。ですが、負傷前にプレーした最初の9試合では、実際には先発でした。負傷から戻った時には、チームは1位から5位へと転落する大きな崩れを経験していました。これは成長の過程の一部であって、世界の終わりではありません。彼は25歳で、キャリア通算99ゴールを決めており、チャンピオンズリーグ12試合で8ゴール2アシストを記録しています」
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