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Santiago Gimenez MilanGetty Images

翻訳者：

ミランよ、サンティ・ヒメネスの父の言葉を聞け。「私にとって、ポルトは良いステップアップだ」

ACミラン

夏の移籍市場の終盤にミランからポルトへレンタル移籍した息子サンティアゴについて、クリスティアン・“チャコ”・ヒメネスが語った言葉

サンティアゴ・ヒメネスミランでの経験が終わった。メキシコ人FWにとって、この1年半は好不調の波が激しかったが、ここからはポルトガル、そしてファリオーリ率いるポルトで再出発する。メキシコ代表にとっては、高いレベルで再起を図り、フェイエノールトで見せた無類の決定力を持つストライカーへと戻るための絶好の機会だ。

  • チャコ・ヒメネスの告白

    サンティアゴがポルトへレンタル移籍したことについて、父クリスティアン“チャコ”・ヒメネスがコメント：「この交渉はかなり長引いたが、幸いにもうまくまとまった。予想よりも時間がかかった。私たちはすでに20日前からポルトと話をしていて、ポルトは最初に動いたクラブのひとつだった。その後、ミランがサンティについていくつかの判断を下し、居場所が見つからなければ6カ月間プレーできずに残ることになるという状況で、それが彼をますます追い詰めていた。さらに移籍市場で使える時間が減っていくにつれて、状況はより複雑になっていった」

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  • 前進

    ヒメネスの父は、ポルトを選んだ理由について続けた。「サンティはとても思慮深い子です。私たちはクラブの名前だけでなく、監督や、そのチームがどうプレーするのか、どんな攻撃のバリエーションがあるのか、何を生み出せるのか、チャンピオンズリーグで戦うのか、そしてどう戦うのかも見ます。別のチームへ移籍する決断には本当に多くの要素が影響しますし、実際のところ、私たちは流れに身を任せていました。ミランは大きなチャンスになると思っていました。というのも、サンティはミランを見て育ったうえに、ミランに来た時には他のクラブのことを忘れ、私たちはミラノへ向かったからです。 الحقيقةとして、私にとってポルトはとても良いステップアップです。国内リーグで優勝を争うチームであり、タイトルを懸けて戦い、チャンピオンズリーグにも出場し、正直に言って本当に素晴らしいスカッドを持っているからです」

    そして、サンティアゴのミランでのここ数カ月についてはこう語った。「出場した時、彼は9試合プレーしましたが、その9試合では負傷を抱えながらもプレーを続けていました。それでも先発だったので、止まりたくなかったのです。サンティはどんな薬も飲まない人ですが、プレーするためにDosul（抗うつ薬、編集部注）まで服用していました。ほかに選択肢がなく、他のFWたちが負傷していたからです。世間は知らないかもしれないことがありますが、私は知っています。パフォーマンスについて言えば、うまくいかなかった、あるいは結果を出せなかったのかもしれません。ですが、負傷前にプレーした最初の9試合では、実際には先発でした。負傷から戻った時には、チームは1位から5位へと転落する大きな崩れを経験していました。これは成長の過程の一部であって、世界の終わりではありません。彼は25歳で、キャリア通算99ゴールを決めており、チャンピオンズリーグ12試合で8ゴール2アシストを記録しています」

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