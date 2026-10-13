「今の私には、ユヴェントスよりミランのほうが心配だ。アモリムのことはスポルティングにいた頃から気に入っていた。ユナイテッドではうまくいかなかったが、大きな意欲を持ってここに来た。彼が話すとき、『ここに何となく過ごしに来たわけじゃない。勝ちたいんだ』と言うのがいい。時間を与える必要があるし、私はこういう人には真っ先に時間を与えたいと思う。ミランはユヴェントスより強い。2～3カ月のうちに違うミランが見られると確信している。ただ、イタリアでは時間は容赦してくれない。彼に助言するとすれば、一つの道を選ぶことだけだ」





「ラモス？ 素晴らしいよ。チームと連係できるし、前線の選手たちともつながれる。1人でもプレーできる。たまにはまともなボールを出してやれば……。この若者を助けてやろう。私にとっては素晴らしい選手だ。ものすごく気に入っている。決して不満を言わない。技術があることと、1試合に12km走ることは別だ。動き方を知っているし、サッカーもできる」





「イタリアには、1シーズンに50ゴールを決めていた、あの下手くそなインザーギがいた。でもラモスのほうが上だ。かつてはすごい選手たちと一緒にプレーしていた下手くそがいた。だが、ラモスの後ろにルイ・コスタ、セードルフ、カカーを置き、両サイドにカフーとセルジーニョを配したら、彼だって50ゴール決めるだろう……1試合でね。プリシッチは大好きだが、仲間のためにプレーするか？ しない。モレイラはラモスにスルーパスを出すか？ 出さない。この気の毒な男に、たまに40メートル先からスルーパスを出せる唯一の選手は誰だ？ モドリッチだ。それ以外では、チュクウェゼが中に切り込んでクロスを上げるか？ 反対側のエストゥピニャンはどうだ？ 私にとってラモスは素晴らしいストライカーだ。インテルに入れれば、1シーズンに30ゴール決める。彼のためにプレーする選手をもっと周りに置いて、助ける必要がある」