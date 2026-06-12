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Eintracht Frankfurt v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

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ミランへの移籍が噂されるアイントラハト・フランクフルトのスポーツディレクター、マルクス・クローシェとは何者か。

ACミラン
M. Kroesche
フランクフルト
移籍情報

ラングニックの辞退を受け、ミランの監督候補にまた別のドイツ人が浮上した。

ラルフ・ラングニックがなくても、新ミランはドイツ語を話すかもしれない。


ここ数時間で、オーストリア代表監督ランニック氏の交渉に急ブレーキがかかった。ジェリー・カルディナーレ会長らからの明確な回答を待たされたためだ。


待たされたラングニックは諦めムードだ。一方、ミランは監督候補を再検討。ラモン・プラネス氏も候補に挙げられているが、過去に「ディアヴォロ（ミラン）」と関連したマルクス・クローシェ氏の名前が再浮上している。

  • ミラノ、マルクス・クロシェが浮上

    マッテオ・モレット氏の報道によると、マルクス・クローシェ氏は新ミランの経営陣入り有力候補だ


    具体的な役職は不明だが、彼は現在アイントラハト・フランクフルトのスポーツディレクターを務めている。

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  • すでにミランやローマとの関連が報じられている

    クローシェがセリエAから関心を寄せられるのは初めてではない。ここ数か月、彼の名前はイタリアのクラブと結びつけられてきた。


    昨春にはミランだけでなくローマとも噂された。

  • マルクス・クロシェとは

    マルクス・クローシェとは何者なのか。経営陣入りする前はハノーファー出身のミッドフィールダーで、ヴェルダー・ブレーメンのユースでキャリアをスタート。後にパーダーボルンの象徴となった。


    現役を引退した2012年にはパーダーボルン2軍の監督に就き、2013年には元チームメイトで監督のロジャー・シュミットに招かれバイエル・レバークーゼンへ移った。


    しかし2年足らずで2017年3月に解任。 その後、パダーボルンにスポーツディレクターとして復帰し、指導者としての第3の人生の幕を開けた。 3部からパダーボルンをブンデスリーガへ復帰させ、2019年にはRBライプツィヒからランニクの後任として招へいされた。同チームを率いて2021年チャンピオンズリーグ準決勝に進出したが、契約満了1年前に辞任した。


    2022年にはヨーロッパリーグ制覇、2025年にはリーグ3位を達成。さらにランダル・コロ・ムアニ、イェスパー・リンドストローム、オマル・マルムシュらの発掘と高値売却でも才能を示した。