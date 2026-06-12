ミランへの移籍が噂されるアイントラハト・フランクフルトのスポーツディレクター、マルクス・クローシェとは何者か。

ラルフ・ラングニックがなくても、新ミランはドイツ語を話すかもしれない。





ここ数時間で、オーストリア代表監督ランニック氏の交渉に急ブレーキがかかった。ジェリー・カルディナーレ会長らからの明確な回答を待たされたためだ。





待たされたラングニックは諦めムードだ。一方、ミランは監督候補を再検討。ラモン・プラネス氏も候補に挙げられているが、過去に「ディアヴォロ（ミラン）」と関連したマルクス・クローシェ氏の名前が再浮上している。