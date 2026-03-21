ミランはVARによる不当なPK判定にもかかわらず勝利：アッレグリ監督は30試合で、フォンセカ監督やコインセカオ監督の38試合を上回る成績

選手ごとの評価を少し。まずは、あらゆる局面で正確なプレーを見せたマイニャンから。後半半ばにはまさに奇跡的なセーブを見せた。しかし、失点した場面では不運に見舞われ、決勝点となったPKに対しては為す術がなかった。守備陣では、トモリが早々に警告を受けて動きが鈍り、後半にはより積極的なアテカメと交代した。 デ・ウィンターはシメオネの鋭い動きに翻弄され、一時1-1に追いつかれた。パブロヴィッチはヘディングで脅威を与え、さらに決定的なシュートでロッソネロに一時的なリードをもたらした。シメオネへの接触については判断が難しく、VARに非現実的なPKの判定を招くきっかけを与えてしまった。





中盤では、サエレマカーズがいつものように活き活きとしていた。一方、フォファナは二面性を見せた。序盤は右サイドで勢いよく攻め込んだが、ペナルティエリア内では精彩を欠いた。対するバルテサギは、あまりにも堅苦しすぎた。 いつものように、ミランの運命はモドリッチとラビオのパフォーマンスにかかっていた。クロアチア人とフランス人は多くのことを成し遂げた、むしろやりすぎたほどだ。前半はチームメイトからのサポートや連携が得られなかった。後半には（プリシッチの協力もあり）洗練されたプレーで2点目を決めた。このゴールにより、ラビオはサン・シーロで初めてゴールを祝うことができ、チームは安堵しながら勝利へと突き進んだ。





前線では、スタンドで見守るレアオの目の前で、期待されていたフルクルグが技術面・フィジカル面の不安定さを露呈したが、どちらも予想通りのことだった。プリシッチは純粋なセンターフォワードというパートナーの存在をよりうまく活用したが、2026年シーズンを通じて付きまとう精彩を欠いたプレーは続いた。とはいえ、前半に9回ものボールロストという惨憺たる数字を記録した後、後半には持ち直した。 終盤の20分間については、フォファナに代わって出場した積極的なリッチや、フルクルグに代わって投入された献身的なンクンクについて特筆すべき点はほとんどない。その後、復帰したヒメネスも出場し、奮闘を見せた。ミランは試合をコントロールしており、すでに代表戦期間の合間のような雰囲気だった。





リーグ再開後はナポリへのアウェイ戦が待っている。実質的に2位争いの直接対決であり、理論上は勝者がインテルを追撃することになる。