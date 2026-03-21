95分 - リッチが再びゴールを脅かす。ボールはわずかに枠の上を越えた。

84分 - ヴラシッチがPKを確実に決めて点差を2点に縮める。サン・シーロで3-2！

83分 - トリノにPK！パブロヴィッチがシメオネに不意に手を出したため、主審はVARを確認し、PKを宣告した。

80分 - リッチが抜け出してシュート。パレアリが反応し、4-1を阻止。

78分 - シメオネが狭いスペースで体をひねってシュート。ボールはコースが変わり、マイニャンの左側に外れる。

77分 - 144日ぶりにヒメネスがピッチに戻る。

67分 - ペナルティエリア内でフリーになったシメオネが確実にシュートを放つが、マイニャンは文字通り奇跡的なセーブを見せ、開いた足で弾き返す。

56分 - 3-1 ミラン！ペナルティエリア内でフリーになったフォファナがアテカメからのパスを受け、ターンしてフラットなシュートを放つ。パレアリは触れるのが精一杯だった。

54分 - ラビオがミランを再びリードに導く！モドリッチの絶妙なスルーパス、プリシッチがクロスを上げ、ラビオが空いたゴールに確実に決めた！

50分 - バルテサギがボレーシュート。ボールがわずかにコースを外れる。

45分 - 警告を受けたトモリに代わり、アテカメが投入される。

後半

45分 - トリノが同点に追いつく！エリア外からのヴラシッチのシュートをマイニャンがポストに弾き返す。そこに素早く反応したシメオネが押し込み、スコアを再び同点に！

40分 - ペデルセンがペナルティエリアの端から強烈なシュートを放つが、パブロヴィッチが再びヘディングで防ぐ。その後オフサイドの旗が上がり、プレー開始時点でオフサイドと判定された。

39分 - ザパタがペナルティエリア内で体をひねるが、マイニャンが好セーブ！

37分 - パブロヴィッチの劇的なゴール！ミドルシュートがパレアリを抜き、クロスバーに当たってゴールネットを揺らす！

36分 - ラビオが遠距離から強烈なシュートを放つが、パレアリが素早く反応して弾き返す。

30分 - ジネイティスが遠距離からシュート。コースが変わったが、マイニャンは動じなかった。

15分 - イスマイリの危険なヘディングシュートをマイニャンがコーナーキックに逃がし、ミランを救う

13分 - ペデルセンのクロス、マイニャンが飛び出すも空振り、至近距離からヴラシッチがゴールを狙うもわずかに外れる。

9分 - 最初の警告を受けたのはトモリ。トリノのカウンターを阻止しようとジネイティスを倒した。

6分 - コーナーキックの流れでパブロヴィッチが誰よりも高く跳び上がるが、ボールは枠外へ。

3分 - トリノが好調なスタートを切り、ミランにハイプレスをかけ、ジネイティスがシュートを放つが、これはブロックされる。

1分 - 試合開始！

前半