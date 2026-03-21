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AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

翻訳者：

ミランは苦戦したが、再び勝利を収めた。トリノに3-2で勝利し、ナポリを順位で上回り、インテルとの差を5ポイントに縮めた。決勝点はフォファナが挙げた。

試合終了前の15分間は白熱した展開となり、トリノがPKで試合を振り出しに戻したことでアッレグリ監督を激怒させたが、結局ロッソネリが勝ち点3を手にした

ミランは苦戦しながらも、リーグ戦で再び勝利を収めた。アウェーでの第1戦と同様に、トリノを3-2で下したのだ。試合を決定づけたのは、後半半ばに試合を決定づけたかに見えたフォファナのゴールだったしかし、サン・シーロでの一戦は終盤に再び激化。VARの指示を受けたフォルノー主審がトリノにPKを宣告し、ヴラシッチがこれを決めた。 終盤、アッレグリ監督は審判団や選手たちに対して激怒したが、96分にはその緊張が笑顔へと変わり、ローマでのラツィオ戦での敗戦を経て、ミランは勝ち点3を取り戻した。「悪魔」は再びナポリを抜き、暫定的にインテルとの差を5ポイントに縮めた。

セリエA第30節


ミラン対トリノ 3-2

得点者：パブロヴィッチ 37分（ミラン）、シメオネ 45分（トリノ）、ラビオ 54分（ミラン）、フォファナ 56分（ミラン）、ヴラシッチ 84分（トリノ）

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  • ゴールとハイライト

    95分 - リッチが再びゴールを脅かす。ボールはわずかに枠の上を越えた。

    84分 - ヴラシッチがPKを確実に決めて点差を2点に縮める。サン・シーロで3-2！

    83分 - トリノにPK！パブロヴィッチがシメオネに不意に手を出したため、主審はVARを確認し、PKを宣告した。

    80分 - リッチが抜け出してシュート。パレアリが反応し、4-1を阻止。

    78分 - シメオネが狭いスペースで体をひねってシュート。ボールはコースが変わり、マイニャンの左側に外れる。

    77分 - 144日ぶりにヒメネスがピッチに戻る。

    67分 - ペナルティエリア内でフリーになったシメオネが確実にシュートを放つが、マイニャンは文字通り奇跡的なセーブを見せ、開いた足で弾き返す。

    56分 - 3-1 ミラン！ペナルティエリア内でフリーになったフォファナがアテカメからのパスを受け、ターンしてフラットなシュートを放つ。パレアリは触れるのが精一杯だった。

    54分 - ラビオがミランを再びリードに導く！モドリッチの絶妙なスルーパス、プリシッチがクロスを上げ、ラビオが空いたゴールに確実に決めた！

    50分 - バルテサギがボレーシュート。ボールがわずかにコースを外れる。

    45分 - 警告を受けたトモリに代わり、アテカメが投入される。

    後半

    45分 - トリノが同点に追いつく！エリア外からのヴラシッチのシュートをマイニャンがポストに弾き返す。そこに素早く反応したシメオネが押し込み、スコアを再び同点に！

    40分 - ペデルセンがペナルティエリアの端から強烈なシュートを放つが、パブロヴィッチが再びヘディングで防ぐ。その後オフサイドの旗が上がり、プレー開始時点でオフサイドと判定された。

    39分 - ザパタがペナルティエリア内で体をひねるが、マイニャンが好セーブ！

    37分 - パブロヴィッチの劇的なゴール！ミドルシュートがパレアリを抜き、クロスバーに当たってゴールネットを揺らす！

    36分 - ラビオが遠距離から強烈なシュートを放つが、パレアリが素早く反応して弾き返す。

    30分 - ジネイティスが遠距離からシュート。コースが変わったが、マイニャンは動じなかった。

    15分 - イスマイリの危険なヘディングシュートをマイニャンがコーナーキックに逃がし、ミランを救う

    13分 - ペデルセンのクロス、マイニャンが飛び出すも空振り、至近距離からヴラシッチがゴールを狙うもわずかに外れる。

    9分 - 最初の警告を受けたのはトモリ。トリノのカウンターを阻止しようとジネイティスを倒した。

    6分 - コーナーキックの流れでパブロヴィッチが誰よりも高く跳び上がるが、ボールは枠外へ。

    3分 - トリノが好調なスタートを切り、ミランにハイプレスをかけ、ジネイティスがシュートを放つが、これはブロックされる。

    1分 - 試合開始！

    前半

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  • 試合結果と公式スタメン

    試合結果


    ミラン対トリノ 3-2


    得点者：パブロヴィッチ 37分（ミラン）、シメオネ 45分（トリノ）、ラビオ 54分（ミラン）、フォファナ 56分（ミラン）、ヴラシッチ 84分（トリノ）


    警告：トモリ 9分（ミラン）、パブロヴィッチ 83分（ミラン）、ヒメネス 96分（ミラン）


    退場：


    ミラン (3-5-2)：マイニャン；トモリ（アテカメ 45分）、デ・ウィンター、パブロヴィッチ；サエレマエカーズ（オドグ 91分）、フォファナ（リッチ 69分）、モドリッチ、ラビオ、バルテサギ； フルクルグ（ンクンク 69分）、プリシッチ（ヒメネス 77分）。監督：アッレグリ。


    トリノ (3-4-1-2)：パレアリ；ココ、イスマイリ、エボッセ（クレノヴィッチ 89’）；ペデルセン、プラティ（イルカン 63’）、ジネイティス（カサデイ 74’）、オブラドール（ンクンク 89’）；ヴラシッチ；シメオネ、ザパタ（アダムス 63’）。 監督：ダヴェルサ。

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