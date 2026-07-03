ミランが新DFを探している中で、マリオ・ギラが再び注目されている。ゴンサロ・ラモスを獲得しCFの穴を埋めた後、アモリム新監督の次なるターゲットは、守備を統率しビルドアップもできるセンターバックだ。 ラツィオ所属の彼は以前から注目されており、イグリ・タレ元スポーツディレクターやマッシミリアーノ・アッレグリ元監督も獲得を狙っていた。ただし、現在の経営陣が検討しているのは彼だけではない。彼が加入しても、さらに別のセンターバックを獲得する可能性はある。





ミランはナポリからギラを引き抜く可能性もある。