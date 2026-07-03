ミランが新DFを探している中で、マリオ・ギラが再び注目されている。ゴンサロ・ラモスを獲得しCFの穴を埋めた後、アモリム新監督の次なるターゲットは、守備を統率しビルドアップもできるセンターバックだ。 ラツィオ所属の彼は以前から注目されており、イグリ・タレ元スポーツディレクターやマッシミリアーノ・アッレグリ元監督も獲得を狙っていた。ただし、現在の経営陣が検討しているのは彼だけではない。彼が加入しても、さらに別のセンターバックを獲得する可能性はある。
ミランはナポリからギラを引き抜く可能性もある。
ミランが新DFを探している中で、マリオ・ギラが再び注目されている。ゴンサロ・ラモスを獲得しCFの穴を埋めた後、アモリム新監督の次なるターゲットは、守備を統率しビルドアップもできるセンターバックだ。 ラツィオ所属の彼は以前から注目されており、イグリ・タレ元スポーツディレクターやマッシミリアーノ・アッレグリ元監督も獲得を狙っていた。ただし、現在の経営陣が検討しているのは彼だけではない。彼が加入しても、さらに別のセンターバックを獲得する可能性はある。
ミランはナポリからギラを引き抜く可能性もある。
来シーズンの構想は、不可欠とみなされていない選手や、アモリム監督の戦術に合わない選手にどのような移籍や機会が巡ってくるかで決まる。その一人がフィカヨ・トモリで、ここ数日「来季のミランでは中心ではない」と再び噂されている。 このイングランド人センターバックは、予測とスピードでのボール奪取が評価されている。だが直近のリーグ戦ではマークを見失う場面や判断の甘さが目立ち、2027年満了の契約延長交渉も停滞している。 クラブはプレミアリーグでの解決策を探っており、約1年前にはニューカッスルが獲得に動いた。
もう一人注目すべき選手は、トモリより好調なシーズンを終え、多くのクラブから関心を集めそうなストラヒニャ・パブロヴィッチだ。 セルビア人センターバックは昨季セリエAで34試合5得点を記録。アッレグリ監督が徹底した守備強化の恩恵を最も受けた選手の一人とされ、パフォーマンス向上に伴いプレミアリーグ複数クラブの注目を集めた。 契約は2028年までで、年俸は200万ユーロに満たないため、獲得を狙うクラブには好条件だ。しかしミランは残留を望み、近い将来の契約延長を見込んでいる。移籍金を支払うなら相当額を要求する構えだ。 2025年夏に2000万ユーロで獲得された彼の現在の市場価値は5000万～6000万ユーロと評価されている。
このため、ミランはギラとは別に移籍市場の機会を注視している。ファブリツィオ・ロマーノとマッテオ・モレットによると、スポルティング・リスボンの2001年生まれDFゴンサロ・イナシオは首脳陣とルーベン・アモリムから高く評価されている。 左利きのディフェンダーはポルトガル代表でも活躍し、アモリム監督がミランで再導入を狙う3バックでは左サイドバックとして適任と見込まれている。 クラブは契約解除条項6000万ユーロの交渉余地を探り、最近も接触。スポルティングも移籍には前向きだが、大幅な値下げは避けている。
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。