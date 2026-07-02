ミランは守備強化が最優先。トモリは退団濃厚で、イナシオが有力候補だが移籍金は高額。

ゴンサロ・ラモスの獲得が消えたミランは、守備陣の補強に集中している。アモリム監督は3バックへの移行を見据え、守備陣を最優先としている。現時点で確定しているのはガッビア、パブロヴィッチ、デ・ウィンターの3人だけだ。一方、『ガゼッタ』によると、トモリの放出が現実味を帯びている。
プレミアリーグのクラブが注目するこのイングランド人センターバックは、2027年契約満了を控え、ミランが延長せず今夏売却して資金を確保する方針だ。彼が移籍すれば、ミランはDFを最低2人補強する必要がある。
ゴンサロ・ラモスの獲得が消えたミランは、守備陣の補強に集中している。アモリム監督は3バックへの移行を見据え、守備陣を最優先としている。現時点で確定しているのはガッビア、パブロヴィッチ、デ・ウィンターの3人だけだ。一方、『ガゼッタ』によると、トモリの放出が現実味を帯びている。
プレミアリーグのクラブが注目するこのイングランド人センターバックは、2027年契約満了を控え、ミランが延長せず今夏売却して資金を確保する方針だ。彼が移籍すれば、ミランはDFを最低2人補強する必要がある。
獲得候補の筆頭はスポルティング・リスボンのゴンサロ・イナシオ。アモリム監督はポルトガルで指導した経験があり、その実力を熟知している。ただし交渉は難航必至だ。契約解除条項は6000万で、3500万～4000万では放さない見込み。 リヴァプールのファン・ダイク獲得も選択肢にあるが、高年俸が壁だ。レッチェのティアゴ・ガブリエルも候補に挙がる。さらに、クラブが未公表の新たな候補も残っている。