ニコロ・ザニオーロはミランへの移籍を希望している。ウディネーゼとの間で生じた緊張関係にもかかわらず、この思いは変わらない。彼は来シーズン、ロッソネーラのユニフォームを着たいと強く願っており、代理人のクラウディオ・ヴィゴレッリもミランとの交渉を開始している。 先週火曜日、ヴィゴレッリはミランのヘンドリック・アルマシュタットと会談し、ザニオーロの年俸250万ユーロ（手取り）と移籍金1500万～2000万ユーロを提示した。しかし現時点では、ミランは獲得に動かない見込みだ。
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翻訳者：
ミランは代理人経由でザニオーロを獲得するオファーを受けた。彼がアモリムにとって理想的な補強である理由はこちら。
なぜそうなのか
ゴンサロ・ラモスとギラ獲得に1億ユーロ超を投じたミランは、放出候補とアモリム監督の下で合宿に参加する選手を分析する時間を取った。 補強候補はCB、ポジション型MF、サイドMF、右の攻撃的MF、そしてラモスの控えだ。
ザニオーロは右サイドで逆足を使える左利きで、アモリム監督が好むタイプ。フィジカルと予測不能さを加えられる。 ウディネーゼでの経験で27歳となり、選手として成熟期にある。昨季は5ゴール6アシストを記録し、守備も向上。イタリア人であるため登録枠の面でも有利だ。
ミランの懸念
ザニオーロとミランの物語は、長年の求愛と2023年の移籍破談、それでも選手側が燃やし続ける情熱で彩られている。現在ミランが冷めているのは、技術より、過去20年で最も有望なイタリア人選手の一人である彼の「精神的な安定性」への懸念からだ。 代理人は2つの動きを進める。1つはメディカルチェックの期限切れを避け、ウディネーゼとの年俸問題を解決すること。そうでないと選手登録から外れる恐れがある。もう1つはミラン移籍の扉を閉ざさないこと。数週間で状況が変わると確信しているからだ。
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