ゴンサロ・ラモスとギラ獲得に1億ユーロ超を投じたミランは、放出候補とアモリム監督の下で合宿に参加する選手を分析する時間を取った。 補強候補はセンターバック、ポジション型MF、サイドMF、右の攻撃的MF、そしてラモスの控えだ。





ザニオーロは右サイドで逆足を使える左利きで、アモリム好みの攻撃的MFだ。フィジカルと予測不能さを持ち込み、チームに厚みをもたらす。 ウディネーゼでの経験で27歳となり、選手として成熟期を迎えている。昨季は5ゴール6アシストを記録し、守備も向上。イタリア人であるため登録面でも有利だ。