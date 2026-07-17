ニコロ・ザニオーロは、ウディネーゼとの将来が不透明でも、以前からミランへの移籍を希望している。彼の代理人クラウディオ・ヴィゴレッリは、ミランとの交渉を開始した。 先週火曜日、ヴィゴレッリはミランのヘンドリック・アルマシュタットと会談し、年俸250万ユーロ（手取り）、移籍金1500万～2000万ユーロを提示した。しかし現時点では、ミランはザニオーロ獲得に動かないようだ。
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ミランは代理人経由でザニオーロをオファーされた。彼がアモリムにとって理想的な補強である理由はこちら。
なぜそうなのか
ゴンサロ・ラモスとギラ獲得に1億ユーロ超を投じたミランは、放出候補とアモリム監督の下で合宿に参加する選手を分析する時間を取った。 補強候補はセンターバック、ポジション型MF、サイドMF、右の攻撃的MF、そしてラモスの控えだ。
ザニオーロは右サイドで逆足を使える左利きで、アモリム好みの攻撃的MFだ。フィジカルと予測不能さを持ち込み、チームに厚みをもたらす。 ウディネーゼでの経験で27歳となり、選手として成熟期を迎えている。昨季は5ゴール6アシストを記録し、守備も向上。イタリア人であるため登録面でも有利だ。
ミランの懸念
ザニオーロとミランの物語は、長年の求愛と2023年の移籍破談、それでも選手側が燃やし続ける情熱で彩られている。現在ミランが冷めているのは、技術より、過去20年で最も有望なイタリア人選手の一人である彼の「精神的な安定性」への懸念からだ。 代理人は二方面で動く。一方ではメディカルチェックの期限切れを避け、ウディネーゼとの年俸問題を解決しようとしている。このままでは登録メンバーから外れるリスクがあるからだ。他方ではミラン移籍の扉を開けておきたい。数週間で状況が変わると確信しているからだ。
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