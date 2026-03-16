ミランはレアオの放出を検討すべきだ。彼の貢献度は、ラウタロ、イルディズ、マクトミネイ、マレンよりも低い。

引き続きレアオに賭けるべきか、それともラツィオ対ミラン戦で起きたことを教訓として、抜本的かつ必要不可欠な、たとえ痛みを伴うものであっても決断を下すべきか？
つまり、来季はレアオ不在のミランを想定しつつ、その一方でレアオの移籍金で補強市場に投資するという選択肢を検討することだ。
引き続きレアオに賭けるべきか、それともラツィオ対ミラン戦で起きたことを教訓として、抜本的かつ必要不可欠な、たとえ痛みを伴うものであっても決断を下すべきか？
つまり、来季はレアオ不在のミランを想定しつつ、その一方でレアオの移籍金で補強市場に投資するという選択肢を検討することだ。
一つ確かなことがある。背番号10を背負い、チームで最も高い年俸を受け取り、多くのチームメイトよりも優れたスキルと才能を持つこのポルトガル人選手は、ほとんどの場合、及第点以上のパフォーマンスを発揮することができない。
今シーズン、彼は良い試合（数試合）、まずまずの試合（いくつか）、及第点の試合（大部分）、そしてひどく及第点に満たない試合をいくつかこなした。
ある状況でよく使われる比喩を借りれば、レアオは「ケーキの上のチェリー」ではないが、かといって「ケーキそのもの」でもない。彼が何をもたらしてくれるのか、決して予測がつかない選手なのだ。
この印象は、マイニャンが彼をなだめようとし、アッレグリが彼を労おうとしたにもかかわらず、交代時に見せた無礼な態度によって、さらに強められ、強調された。
しかし、比較すべきはレアオやマイニャン、アッレグリ、あるいはスタンドから彼に対して必ずしも敬意を込めた言葉ではなかったタレといった人物同士ではない。
比較すべきは、レアオと他チームの同ポジションの選手たちだ。インテルに所属するラウタロの方が貢献度が高く、ユヴェントスのイルディズの方が貢献度が高く、ナポリのマクトミネイの方が貢献度が高く、ローマのマレンの方がミランのレアオよりも貢献度が高い。
そしてこの問いは、必然的に来季に向けた答えへとつながる。ミランはレアオの放出を検討すべきだ。
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