ミランはルーベン・アモリン氏との合意に達し、新監督に就任。2028年までの契約を締結し、数時間以内にイタリア入りする見込み。

監督になる前、ルーベン・アモリムはベンフィカ一筋でプレーした。ユース時代を経て2008年にトップチームへ昇格。 2012年にスポルティング・ブラガへ1シーズン移籍した後、ベンフィカに復帰。膝の故障もあり、2017年に現役を引退した。ポルトガル代表では14試合に出場した。

監督としては2018-2019シーズン、3部カーザ・ピアで指揮を執った。しかし資格なしに指示を出し処分を受け、クラブは6ポイント減点、短期間で退任した。2020年1月、ポルトを破りポルトガルリーグカップで初タイトルを獲得。スポルティング・リスボンに移籍し、19年ぶりのリーグ優勝をもたらした。 2023-2024シーズンにはリーグ、リーグカップ、スーパーカップの3冠を達成。2024年11月、マンチェスター・ユナイテッドへ移籍。2025年5月ヨーロッパリーグ決勝に進出したがトッテナムに敗れ、同年1月に解任された。







