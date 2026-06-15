ミランのオーナー、ジェリー・カルディナーレの最終承認のみが残っていた。彼はイタリア時間の昨夜、レッド・バードのシニアアドバイザーであるズラタン・イブラヒモビッチと共にワシントンのホワイトハウスでUFC 250を観戦していた。しかし、ルーベン・アモリムはすでに事実上ミランの新監督だ。 ポルトガルの日刊紙『A Bola』とジャーナリストのマッテオ・モレットによると、スポルティング・ブラガ、スポルティング・リスボン、マンチェスター・ユナイテッドを率いた経験を持つアモリムは、数時間以内にイタリア入りする見込みだ。
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ミランはルーベン・アモリン氏との合意に達し、新監督に就任。2028年までの契約を締結し、数時間以内にイタリア入りする見込み。
契約条件
ミランは2028年6月30日までの契約（クラブ側に1シーズン延長オプション）締結日をまだ発表していない。 『A Bola』紙によると、年俸は税引き後350万ユーロで、ヨーロッパリーグの成績、2027-28シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得、スクデット獲得時に支払われるボーナスも含まれる。
マンチェスター・ユナイテッドも節約
当初、マンチェスター・ユナイテッドを解任された失望を乗り越えるため来シーズンは休養する予定だったルーベン・アモリムは、ミランからのオファーに熱意を持って応じた。2017年のインタビューで語ったように、ミランを率いることは彼の長年の夢だった。 本日か明日にも2028年までの契約にサインする見込みで、マンチェスター・ユナイテッドも契約解除で約1600万ポンド（約2000万ユーロ）の支払いを免れる。
アモリムの経歴
監督になる前、ルーベン・アモリムはベンフィカ一筋でプレーした。ユース時代を経て2008年にトップチームへ昇格。 2012年にスポルティング・ブラガへ1シーズン移籍した後、ベンフィカに復帰。膝の故障もあり、2017年に現役を引退した。ポルトガル代表では14試合に出場した。
監督としては2018-2019シーズン、3部カーザ・ピアで指揮を執った。しかし資格なしに指示を出し処分を受け、クラブは6ポイント減点、短期間で退任した。2020年1月、ポルトを破りポルトガルリーグカップで初タイトルを獲得。スポルティング・リスボンに移籍し、19年ぶりのリーグ優勝をもたらした。 2023-2024シーズンにはリーグ、リーグカップ、スーパーカップの3冠を達成。2024年11月、マンチェスター・ユナイテッドへ移籍。2025年5月ヨーロッパリーグ決勝に進出したがトッテナムに敗れ、同年1月に解任された。