マルクス・クロシェの契約解除金についてはまだ不明だが、本人がイタリアで新挑戦をしたいという意向が伝わったことで、交渉は急展開を迎えている。 パーダーボルンとバイエル・レバークーゼンでアシスタントコーチを務め、2017-18シーズンにパーダーボルンでテクニカルディレクターに転身。その後ライプツィヒ、アイントラハト・フランクフルトで実績を積んだ。

ヨーロッパリーグ制覇、チャンピオンズリーグ予選突破2回、カップ戦決勝進出など、実績は豊富だ。 移籍市場では、ライプツィヒ時代に獲得したクロアチア人CBグヴァルディオル（3600万ユーロで買い取り、9000万ユーロで売却）やダニ・オルモ、現ミランFWンクンクなどの目利きが光る。 パチョ、エキティケ、コロ・ムアニ、マルムシュの移籍で合計約3億500万ユーロの利益をもたらした。