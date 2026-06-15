ミランはルーベン・アモリム招聘にとどまらず、数時間でフットボール部門責任者とスポーツディレクターも決定し、新体制を完成させた。マッテオ・モレット記者によると、クラブはマルクス・クロシェと口頭合意に達した。クロシェは2021年6月からアイントラハト・フランクフルトに在籍していたが、退団して加入する。さらに、彼の右腕とされるティモ・ハルドゥングも移籍市場担当責任者として同行する。
Getty Images
翻訳者：
ミランはルーベン・アモリムだけでなく、フットボール部門責任者にマルクス・クロシェ、スポーツディレクターにティモ・ハルドゥングの招聘でも合意した。
クロシェとは
マルクス・クロシェの契約解除金についてはまだ不明だが、本人がイタリアで新挑戦をしたいという意向が伝わったことで、交渉は急展開を迎えている。 パーダーボルンとバイエル・レバークーゼンでアシスタントコーチを務め、2017-18シーズンにパーダーボルンでテクニカルディレクターに転身。その後ライプツィヒ、アイントラハト・フランクフルトで同職を務めた。
ヨーロッパリーグ制覇、チャンピオンズリーグ予選突破2回、カップ戦決勝進出など、実績は豊富だ。 移籍市場では、ライプツィヒ時代に獲得したクロアチア人CBグヴァルディオル（3600万ユーロで買い取り、9000万ユーロで売却）やダニ・オルモ、現ミランFWクリストファー・ンクンクなどの目利きが光る。 パチョ、エキティケ、コロ・ムアニ、マルムシュの移籍で合計約3億500万ユーロの利益をもたらした。
信頼できるスポーツディレクターも参加
ミランはラルフ・ラングニック招聘を断念し、マルクス・クロシェ起用を最終決定した。ラングニックは構想を提示したが反応がなく、オーストリア代表監督契約を更新した。 まもなくミラノへ赴任する見通しで、新スタッフには1989年生まれのティモ・ハルドゥングも加わる。候補だったデヴィン・オゼク（元フェネルバフチェ、現バイエル・レバークーゼン）を最終的に上回った。 ホッフェンハイムでキャリアをスタートさせ、ライプツィヒとアイントラハトでクロシェと共働した経験を持つ彼は、今回クロシェに続いてミランへの移籍を決めた。