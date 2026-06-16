自信を持って前進だ。本日、新監督ルーベン・アモリムが契約に署名した。ミランは続いてフットボール部門責任者の人事を急ぐ。最有力候補は1980年生まれのマルクス・クローシェで、口頭合意済みだ。 マッテオ・モレット記者によると、ミランとクロシェは書類段階に入っているが、正式合意にはアイントラハト・フランクフルトの了承が必要だ。同クラブ監査役会会長マティアス・ベックは現時点で交渉を否定している。「ACミラン側からマルクス・クロシェについて連絡を受けたことはない。 また、本人も2028年の契約満了前に退任する意向はない」と述べている。
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ミランはマルクス・クローシェ監督を信頼。アイントラハト・フランクフルトへの補償金はいくらになるのか。
アイントラハトへの補償金はいくらになるのか
アイントラハトは噂に不快感を示している。しかし、2021年6月にライプツィヒから加入したクロシェが、野心的な名門クラブで新経験を積むため移籍を希望することは承知だ。ミランは補償金約700万ユーロを支払う用意がある。 残るは金銭面の調整のみで、クロシェはすでに移籍に合意し、アモリム監督の判断も了承している。
クロシェのパンチ
クロシェはパーダーボルンとバイエル・レバークーゼンでアシスタントコーチを務め、2017/2018シーズンにパーダーボルンでテクニカルディレクターとして活動を始めた。その後、ライプツィヒとアイントラハト・フランクフルトに移籍した。
ヨーロッパリーグ優勝、チャンピオンズリーグ予選突破2回、カップ戦決勝進出など、多くの成果を挙げている。 移籍市場での代表的な判断としては、ライプツィヒ時代に3600万ユーロで獲得し9000万ユーロで売却したクロアチア人CBグヴァルディオル、ダニ・オルモ、現ミランFWクリストファー・ンクンクらの補強が挙げられる。特にフランクフルトでの決断が光る。 パチョ、エキティケ、コロ・ムアニ、マルムシュの獲得だけで、クラブに約3億500万ユーロの利益をもたらした。