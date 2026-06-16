ミランはマルクス・クローシェ監督を信頼。アイントラハト・フランクフルトへの補償金はいくらになるのか。

クロシェはパーダーボルンとバイエル・レバークーゼンでアシスタントコーチを務め、2017/2018シーズンにパーダーボルンでテクニカルディレクターとして活動を始めた。その後、ライプツィヒとアイントラハト・フランクフルトに移籍した。





ヨーロッパリーグ優勝、チャンピオンズリーグ予選突破2回、カップ戦決勝進出など、多くの成果を挙げている。 移籍市場での代表的な判断としては、ライプツィヒ時代に3600万ユーロで獲得し9000万ユーロで売却したクロアチア人CBグヴァルディオル、ダニ・オルモ、現ミランFWクリストファー・ンクンクらの補強が挙げられる。特にフランクフルトでの決断が光る。 パチョ、エキティケ、コロ・ムアニ、マルムシュの獲得だけで、クラブに約3億500万ユーロの利益をもたらした。