ミランはボビー・ガーディナーを新スカウト部長に任命した。2019年からクラブに在籍し、モンカダにデータを提供し、新監督の選定にも携わった。

1992年生まれのイギリス人ガーディナーは、ダラム大学在学中、データや数字に基づくサッカー分析記事をイギリスのスポーツサイトに執筆。 その実績が評価され、2019年にヘンドリック・アルムシュタットに招かれミランへ。彼は移籍市場や若手選手調査のデータ分析責任者に就いた。 モンカダ氏とは6年間、緊密で実り多い協力関係を築いた。ボビーは注目選手リストをすべてモンカダ氏に共有していた。





レッドバードがゼラスやビリー・ビーンなどデータ分析の専門家を複数招聘した直近2～3年は、彼の役割もやや変化した。それでもデータで才能と将来性を見極める力は健在だ。ザカリー・アテカメの推薦で彼を招へいした元スポーツディレクターのイグリ・タレも、その貢献を高く評価していた。