ミランの変革は全方位にわたる。新監督にルーベン・アモリム氏が就任し、さらにアイントラハト・フランクフルトからマルクス・クロシェ氏とティモ・ハルドゥング氏も加わる。スカウト部門の責任者にはボビー・ガーディナー氏が就いた。 彼は2019年にデータアナリストとしてミラン入りしており、今回の昇進は内部抜擢と言える。
翻訳者：
ミランはボビー・ガーディナーを新スカウト部長に任命した。2019年からクラブに在籍し、モンカダにデータを提供し、新監督の選定にも携わった。
プロフィール
1992年生まれのイギリス人ガーディナーは、ダラム大学在学中、データや数字に基づくサッカー分析記事をイギリスのスポーツサイトに執筆。 その実績が評価され、2019年にヘンドリック・アルムシュタットに招かれミランへ。彼は移籍市場や若手選手調査のデータ分析責任者に就いた。 モンカダ氏とは6年間、緊密で実り多い協力関係を築いた。ボビーは注目選手リストをすべてモンカダ氏に共有していた。
レッドバードがゼラスやビリー・ビーンなどデータ分析の専門家を複数招聘した直近2～3年は、彼の役割もやや変化した。それでもデータで才能と将来性を見極める力は健在だ。ザカリー・アテカメの推薦で彼を招へいした元スポーツディレクターのイグリ・タレも、その貢献を高く評価していた。
会議への出席
数日以内に彼はロッソネロのスカウト責任者に昇進し、データ分析を強化する体制が整う。 ここ数日、カルディナーレ、イブラヒモビッチ、カルヴェッリはスポーツディレクター候補（マルクス・クロシェ、デヴィン・オゼクら）と面談し、Zoom会議にはボビー・ガーディナーも参加。ガーディナーは新時代ミランで重要な役割を担う見込みだ。