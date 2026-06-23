ミランはベルグヴァルに注目。選手は今夏トッテナム退団を希望、移籍金はこの程度。

トッテナムはユルゴーデンからベルグヴァルを獲得するため、約850万ポンドを支払った。イングランドでの成長により、彼の市場価値は大幅に上昇した。 移籍金は4000万ユーロと報じられるが、3000万ユーロ前後で交渉は可能だ。デ・ゼルビ監督の下では余剰戦力となっている。