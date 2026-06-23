スウェーデン代表でのワールドカップを終えたルーカス・ベルグヴァルは、次にプロとして新たな挑戦を迎える。2006年生まれの彼は、より安定した出場機会と、中央MFとしての能力を活かす戦術を求めてトッテナムを離れる意向を示した。
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ミランはベルグヴァルに注目。選手は今夏トッテナム退団を希望、移籍金はこの程度。
ミランが関心を示している
アモリムと戦略チーム（アルムシュタット、ガーディナー）の初期協議で、スウェーデン人MFベルグヴァルが話題に上った。ミランの戦略にぴったり合う選手だ。若く才能があり、大舞台の経験も豊富で、成長余地も大きい。
特徴
ベルグヴァルは、高い技術とボールを運びながら前進する能力を持つ「現代的なミッドフィルダー」だ。188cmの屈強な体格と機動性を生かし、中盤で複数の役割をこなす。 アモリム監督の下では、3つの役割が想定される。ビルドアップを担うインサイドMF、スペースへ突進するボックス・トゥ・ボックスMF、プレッシングとトランジションを主導するMFだ。
価格はいくらですか
トッテナムはユルゴーデンからベルグヴァルを獲得するため、約850万ポンドを支払った。イングランドでの成長により、彼の市場価値は大幅に上昇した。 移籍金は4000万ユーロと報じられるが、3000万ユーロ前後で交渉は可能だ。デ・ゼルビ監督の下では余剰戦力となっている。