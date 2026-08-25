『ガゼッタ・デッロ・スポルト』が伝えたところによると、昨日の真のサプライズは、2011年生まれのFWアクラム・ジャディドがトップチームのトレーニングに参加したことだった。これにより、アモリムは初めて間近でそのプレーを見る機会を得た。大きな期待を集める若手で、ミランの下部組織に所属して以降、ほぼ常に年上のカテゴリーでプレーしながらも700ゴール以上を記録している。ジャディドはつい数週間前、エンポリとの決勝でU-15全国タイトルも獲得した。