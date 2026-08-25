早速、練習に入った。ミランは昨日、休養を取らなかった。トリノでの勝利でシーズンをスタートさせてから24時間もたたないうちに、チームはミラネッロに集合し、金曜日のヴェネツィア戦に向けた準備を進めた。スタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノでプレーした選手たちはリカバリー調整を行い、それ以外の全員は通常メニューをこなした。
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翻訳者：
ミランはベネツィア戦に向けて早くも練習再開。2011年生まれの逸材アクラム・ジャディドも合流した。
サプライズ：2011年生まれのジャディドがいる
『ガゼッタ・デッロ・スポルト』が伝えたところによると、昨日の真のサプライズは、2011年生まれのFWアクラム・ジャディドがトップチームのトレーニングに参加したことだった。これにより、アモリムは初めて間近でそのプレーを見る機会を得た。大きな期待を集める若手で、ミランの下部組織に所属して以降、ほぼ常に年上のカテゴリーでプレーしながらも700ゴール以上を記録している。ジャディドはつい数週間前、エンポリとの決勝でU-15全国タイトルも獲得した。
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