ミランはフィリッピとコラディの契約解除で合意。アッレグリ監督との緊張関係は継続、今後はどうなるのか。

マッシミリアーノ・アッレグリはサルデーニャで休暇中。ミランとの契約解消が済めば、ナポリと3年契約を結ぶ。ナポリは急いでいない。デ・ラウレンティス会長は今週多忙だが、アッレグリとスポーツディレクターのマンナは移籍戦略を常に共有している。
リヴォルノ出身の代理人はミランと連絡を取っているが、退任金交渉は難航しており、30日が経過しても合意には至っていない。
マッシミリアーノ・アッレグリはサルデーニャで休暇中。ミランとの契約解消が済めば、ナポリと3年契約を結ぶ。ナポリは急いでいない。デ・ラウレンティス会長は今週多忙だが、アッレグリとスポーツディレクターのマンナは移籍戦略を常に共有している。
リヴォルノ出身の代理人はミランと連絡を取っているが、退任金交渉は難航しており、30日が経過しても合意には至っていない。
かねてより噂されていた通り、マッシミリアーノ・アッレグリ監督率いるスタッフの一員であるGKコーチ、クラウディオ・フィリッピがミランとの2027年までの契約を解除した。彼はアッレグリが率いるナポリには同行せず、ファビオ・パラティチとフィオレンティーナからのオファーを受け入れた。
さらに、アッレグリ監督のスタッフだったベルナルド・コラディもミランとの契約を解除し、サンプドリアでトップチーム初監督を務めることになった。
デ・ラウレンティスの忍耐は限界だ。ナポリ会長は、アッレグリ騒動を今週で決着させる。 Allegriには2つの選択肢がある。48～72時間以内にミランと和解するか、辞任してFIGC保証委員会に損害賠償を求めるかだ。1ヶ月続いた騒動に幕を引くため、早期の決着が待たれる。