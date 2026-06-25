ミランはフィリッピとコラディの契約解除で合意。アッレグリ監督との緊張関係は継続、今後はどうなるのか。

マッシミリアーノ・アッレグリはサルデーニャで休暇中。ミランとの契約解消が済めば、ナポリと3年契約を結ぶ。ナポリは急いでいない。デ・ラウレンティス会長は今週多忙だが、アッレグリとスポーツディレクターのマンナは移籍戦略を常に共有している。

リヴォルノ出身の代理人はミランと連絡を取っているが、退任金交渉は難航しており、30日が経過しても合意には至っていない。