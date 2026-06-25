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Grafica CM Allegri Napoli 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

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ミランはフィリッピとコラディの契約解除で合意。アッレグリ監督との緊張関係は継続、今後はどうなるのか。

ACミラン
移籍情報

ミランはアッレグリ監督のスタッフ2名との契約解除で合意。リヴォルノ出身の同監督とナポリの契約締結は延期に。

マッシミリアーノ・アッレグリはサルデーニャで休暇中。ミランとの契約解消が済めば、ナポリと3年契約を結ぶ。ナポリは急いでいない。デ・ラウレンティス会長は今週多忙だが、アッレグリとスポーツディレクターのマンナは移籍戦略を常に共有している。

リヴォルノ出身の代理人はミランと連絡を取っているが、退任金交渉は難航しており、30日が経過しても合意には至っていない。

  • コラディとフィリッピが解決する

    かねてより噂されていた通り、マッシミリアーノ・アッレグリ監督率いるスタッフの一員であるGKコーチ、クラウディオ・フィリッピがミランとの2027年までの契約を解除した。彼はアッレグリが率いるナポリには同行せず、ファビオ・パラティチとフィオレンティーナからのオファーを受け入れた。

    さらに、アッレグリ監督のスタッフだったベルナルドコラディもミランとの契約を解除し、サンプドリアでトップチーム初監督を務めることになった。

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  • アレグリの2つのシナリオ

    デ・ラウレンティスの忍耐は限界だ。ナポリ会長は、アッレグリ騒動を今週で決着させる。 Allegriには2つの選択肢がある。48～72時間以内にミランと和解するか、辞任してFIGC保証委員会に損害賠償を求めるかだ。1ヶ月続いた騒動に幕を引くため、早期の決着が待たれる。