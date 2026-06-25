ミランはフィリッピとコラディの契約解除で合意。アッレグリ監督との緊張関係が続く中、今後の展開は？

マッシミリアーノ・アッレグリは現在サルデーニャで休暇中。ミランとの契約解消を待ってナポリと契約する。デ・ラウレンティス会長は今週多忙だが、ナポリ側は急いでいない。移籍はすでに決定で、アッレグリはスポーツディレクターのマンナと戦略を協議中。契約期間は3年となる見込み。

リヴォルノ出身の代理人はミランと連絡を取っているが、退任金交渉は難航しており、30日経過しても合意に至っていない。