ミランはフィリッピとコラディの契約解除で合意。アッレグリ監督との緊張関係が続く中、今後の展開は？

マッシミリアーノ・アッレグリは現在サルデーニャで休暇中。ミランとの契約解消を待ってナポリと契約する。デ・ラウレンティス会長は今週多忙だが、ナポリ側は急いでいない。移籍はすでに決定で、アッレグリはスポーツディレクターのマンナと戦略を協議中。契約期間は3年となる見込み。
リヴォルノ出身の代理人はミランと連絡を取っているが、退任金交渉は難航しており、30日経過しても合意に至っていない。
マッシミリアーノ・アッレグリは現在サルデーニャで休暇中。ミランとの契約解消を待ってナポリと契約する。デ・ラウレンティス会長は今週多忙だが、ナポリ側は急いでいない。移籍はすでに決定で、アッレグリはスポーツディレクターのマンナと戦略を協議中。契約期間は3年となる見込み。
リヴォルノ出身の代理人はミランと連絡を取っているが、退任金交渉は難航しており、30日経過しても合意に至っていない。
かねてより噂されていた通り、マッシミリアーノ・アッレグリ監督率いるスタッフの一員であるGKコーチ、クラウディオ・フィリッピがミランとの2027年までの契約を解除した。彼はアッレグリが率いるナポリには同行せず、ファビオ・パラティチとフィオレンティーナからのオファーを受け入れた。
さらに、アッレグリ監督のスタッフだったベルナルド・コラディもミランとの契約を解除し、サンプドリアでトップチームを率いる初挑戦に臨む。
デ・ラウレンティスの忍耐は限界だ。ナポリ会長は、アッレグリを巡る騒動を今週中に解決したい。 Allegriには2つの選択肢がある。48～72時間以内にミランと和解するか、辞任してイタリアサッカー連盟保証委員会に損害賠償を求める訴訟を起こすかだ。1ヶ月続いた騒動に幕を引くため、早期の決着が望まれる。