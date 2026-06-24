確かな事実が2つある。ミランはアモリムに託せる偉大な「9番」を探しており、ヌニェスはアル・ヒラルを去りたいと考えている。だが移籍が成立するかは不明だ。依然として大きな障害が残っている。 週給40万ポンドの破格条件に誘われ、リヴァプールを離れてサウジアラビアへ移籍した。ミランは昨夏も獲得を画策したが、資金力で及ばず断念。それから1年、本人は一歩後退してでもミラン行きを選ぶ構えだ。