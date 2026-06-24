確かな事実が2つある。ミランはアモリムに託せる偉大な「9番」を探しており、ヌニェスはアル・ヒラルを去りたいと考えている。だが移籍が成立するかは不明だ。依然として大きな障害が残っている。 週給40万ポンドの破格条件に誘われ、リヴァプールを離れてサウジアラビアへ移籍した。ミランは昨夏も獲得を画策したが、資金力で及ばず断念。それから1年、本人は一歩後退してでもミラン行きを選ぶ構えだ。
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ミランはヌニェス獲得の可能性あり。彼はアル・ヒラルを離れ、ヨーロッパに戻りたいが、年俸が問題だ。
ヨーロッパに戻りたい
ダーウィン・ヌニェスの代理人はイタリア人弁護士トマソ・インザーギで、彼はフェデリコ・パストレロの右腕だ。国際的な移籍では家族が運営する代理店も活用し、欧州ではファリ・ラマダニのような仲介者に依頼することもある。 彼はヨーロッパ復帰を切望している。アル・ヒラルでは16試合で6ゴール4アシストと好スタートを切ったが、カリム・ベンゼマの加入後、シモーネ・インザーギ監督の下でベンチに追いやられたためだ。
エンゲージメント・ノード
ミランにとってヌニェス獲得の可能性が再浮上した。ダーウィンがロッソネロに有望な候補として提案されている。現時点で交渉はないが、双方の意向は一致しているという。 ネックは移籍金と、ミランには重すぎる年俸約2000万ユーロ（手取り）だ。解決策は、アル・ヒラルと年俸を折半するレンタル移籍しかない。