イタリア生まれで、来年6月にアルバニアとセルビアで開催される次のU-21欧州選手権までドイツU-21代表としてプレーするこのFWは、具体的な獲得候補だ。しかし、獲得は決して容易ではない。理由はいくつもある。

まず、獲得競争が非常に激しい。カリアリ生まれでハノーファーで育った2004年生まれのFWには、アーセナルやバイエルン・ミュンヘン、バルセロナ、ローマをはじめ、欧州の多くのクラブが関心を寄せている。契約にこぎ着けるための材料を見つけるのは簡単ではない。その一つがクラブ・ブルッヘとの金銭面の交渉だ。同クラブは以前から選手の価格設定が高く、値引きにも消極的だ。

ミランはそれをよく知っている。デ・ケテラーレ（2022年）とヤシャリ（2025年）の例が象徴的だ。クラブ・ブルッヘが才能ある選手を安値で評価することはめったになく、ほぼ常に要求を通し、達成しやすいボーナスも付ける。トレソルディを望むクラブは、交渉が難航し、交渉の余地も非常に限られることを最初から理解しなければならない。現時点でクラブ・ブルッヘは移籍金を提示していないが、報道によると、今季はカップ戦を含む17試合で14得点を挙げている背番号9の獲得には、少なくとも5000万が必要だ。昨夏より少なくとも1000万多い。

ただ、それでもシーズン途中にベルギーから引き抜くには十分とは限らない。ベルギーのクラブは通常、シーズン途中に主力を売らない。2025年1月には、DFオルドニェスを欲しがったリヴァプールに断りを入れており、いつも夏を待つ。理由は二つある。まず達成すべき競技上の目標があり、次に6月以降なら、最良のオファーを検討し、後釜を見つける時間が十分にあるためだ。

ミランにとって、1月にトレソルディを移籍させるのは簡単ではない。まだ具体的な行動には移していないが、今後数週間で早期の獲得が可能か探るつもりだ。サッカーでは、そして昨夏の移籍市場で1億5000万以上を投じたクラブにとって、不可能なことは何もない。期待を抱かせる前例もある。クラブ・ブルッヘは近年、シーズン途中に3人の主力選手を売却している。

2021年1月にモナコへ移ったクレパン・ディアッタ、2024年1月にインテルへ移ったタジョン・ブキャナン、2025年1月にヴォルフスブルクへ移ったアンドレアス・スコフ・オルセンだ。ただ、3人とも退団を強く求め、移籍を譲らなかった。チーム内での格や重要性が明らかに異なるトレソルディは、今のところそうした行動を取っておらず、ベルギーメディアによれば、クラブに圧力をかけるつもりもまったくない。

ミランへの移籍は今も本人の望みであり、最優先事項だ。それでも、クラブの意向に逆らうことは決してない。自身を評価し、チャンピオンズリーグでプレーして欧州で名を知られる機会を与えてくれたクラブ・ブルッヘには、大きな恩義がある。移籍する時はクラブの了承を得て、関係者全員が納得する形で去るつもりだ。現時点では、1月に獲得した上で6月までレンタルし、ベルギーでシーズンを終えるという、可能性の低いものも含めてあらゆるシナリオを考える必要がある。ミランは獲得に乗り出しており、トレソルディをミラノに迎え、ミランでプレーする夢をかなえるために全力を尽くす。

2027年がトレソルディにとって重要な年になることは間違いない。キャリアで最も重要な年になるかもしれない。所属チームを変え、U-21欧州選手権の本大会を戦い、ドイツとイタリアのどちらの代表としてプレーするかを決めなければならない。この点について、イタリア代表のマンチーニ監督は楽観的な見方を示した。「トレソルディとは私も話したし、ラニエリも話している。イタリア代表としてプレーしたいと彼自身が感じる必要がある。ただ、彼はイタリアで生まれ、父親もイタリアにいるので、可能性はあると思う。最終的に決めるのは本人だ。彼は、我々にとって重要な存在になり得ることを知っている」と、月曜日の記者会見で語った。