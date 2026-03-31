シーズン終了まであと数ヶ月となり、各クラブは夏の移籍市場を見据えて戦略の策定を始めている。まずは接触や打診を行い、その後、特定の選手についてさらに詳しく調査する段階へと進む予定だ。 ミランの視線は長期的な未来に向けられており、ロッソネリは将来を見据えて活動を進めている。その一環として、ここ数日、パルチザン・ベオグラードからアンドレイ・コスティッチの獲得を決定した。2007年生まれのこのフォワードはすでにメディカルチェックを終えており、6月に正式にイタリアへ渡り、まずは「ミラン・フトゥーロ」に合流する予定だ。
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ミランはコスティッチにいくら支払ったのか：金額、詳細、そしてパルチザン・ベオグラード内部の論争
コスティッチのミラン移籍に関する数字と詳細
セルビアサッカー界で最も有望な若手選手の一人を獲得するため、ミランは包括的な条件を考慮して1,000万ユーロ弱を投じた。これは、基本移籍金350万ユーロに加え、最大450万ユーロのボーナス、および将来の売却益に対する歩合金が支払われる完全移籍契約である。 パルチザンには欧州のトップ5リーグのクラブからもオファーがあったが、ミランが誰よりも早く契約を成立させた。
『パルティザン』をめぐる論争
コスティッチのミラン移籍をめぐる動きは、パルチザン・ベオグラード内部に緊張をもたらした。この件について、同クラブの副会長であり、かつてレアル・マドリードやフィオレンティーナでストライカーを務めたペドラグ・ミヤトヴィッチが、強い口調で次のように述べた。「私はこの移籍に反対だ――sportkse.netの報道によると――私は相談を受けておらず、ミランからのオファーも一度も目にしていない。 もし私がこの移籍交渉に関与していたなら、これほど微々たるオファーを受け入れることに反対であることを明確に伝えていただろう」