ミランはコスティッチにいくら支払ったのか：金額、詳細、そしてパルチザン・ベオグラード内部の論争

コスティッチのミラン移籍をめぐる動きは、パルチザン・ベオグラード内部に緊張をもたらした。この件について、同クラブの副会長であり、かつてレアル・マドリードやフィオレンティーナでストライカーを務めたペドラグ・ミヤトヴィッチが、強い口調で次のように述べた。「私はこの移籍に反対だ――sportkse.netの報道によると――私は相談を受けておらず、ミランからのオファーも一度も目にしていない。 もし私がこの移籍交渉に関与していたなら、これほど微々たるオファーを受け入れることに反対であることを明確に伝えていただろう」