センターバックとトップ下。ストラスブールからのジエゴ・モレイラ加入がまとまり、昨日メディカルチェックを受け、今日正式発表される見通しとなる中、ミランはアモリムにさらに2人の補強を贈りたい考えだ。チームを決定的なレベルアップへ導ける戦力が求められている。優先事項は以前から明確で、プリシッチとともにゴンサロ・ラモスの後方でプレーできるトップ下、そしてパヴロヴィッチとヒラと組んで最終ラインを統率できるセンターバックが必要とされている。ミランが候補として検討しているプロフィールにはレッチェのチアゴ・ガブリエウ、そして何よりスポルティング・リスボンのゴンサロ・イナシオが含まれている。アモリムは彼を非常によく知っている。2001年生まれのこの選手の名前は、6月に行われたポルトガル人指揮官、カーディナーレ、そして補強担当チームとの話し合いですでに挙がっており、この移籍市場最後の2週間で再び浮上する可能性がある。
Calciomercato
翻訳者：
ミランはゴンサロ・イナシオを諦めない。契約解除条項、移籍金、そして選手本人の前向きな姿勢が焦点となっている。
非常に高額な契約解除条項
スポルティングの下部組織育ちのこのセンターバックを獲得するまでのハードルは高いが、不可能な取引ではない。ゴンサロ・イナシオはルイ・ボルジェス率いるスポルティングCPの柱であり、今季からはヒュルマンドのアトレティコ・マドリー移籍もあってキャプテンを務めている。ただ、ポルトガルの首都クラブにとって非売品というわけではない。イナシオも例外ではなく、現在も契約解除金は6000万ユーロに設定されている。実際、昨年12月に2030年まで契約を延長した際、クラブから8000万ユーロへの引き上げを打診されたものの、本人はこれを断っている。移籍市場がこの段階に入り、9月1日が近づく中で、スポルティングには後釜を見つける義務があるだけに、安値で放出されると考えるのは難しい。
イナシオに扉が開くかどうかは、スポルティング次第だ
スポルティングから引き抜くには、4000万ユーロを超える非常に高額なオファーが必要になる。イナシオはミランの関心を把握しているが、強引に事を進められる状況にはない。 スポルティングは彼にとって人生のクラブであり、決して不義理はできない。 ただ、交渉が始まれば、環境を変えることやイタリア移籍には前向きで、チャンピオンズリーグ出場権がなくても構わないという。 CNN Portugalによれば、ワールドカップ後には退団にも前向きだったが、その間にスポルティングはディオマンデをノッティンガム・フォレストに放出しており、もう1人の柱を失う余裕はない。大きく左右するのはカルディナーレがどう動くかで、この移籍市場ではすでにイナシオの代理人ジョルジェ・メンデスと、ラモスとモレイラの案件で仕事をしている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。