センターバックとトップ下。ストラスブールからのジエゴ・モレイラ加入がまとまり、昨日メディカルチェックを受け、今日正式発表される見通しとなる中、ミランはアモリムにさらに2人の補強を贈りたい考えだ。チームを決定的なレベルアップへ導ける戦力が求められている。優先事項は以前から明確で、プリシッチとともにゴンサロ・ラモスの後方でプレーできるトップ下、そしてパヴロヴィッチとヒラと組んで最終ラインを統率できるセンターバックが必要とされている。ミランが候補として検討しているプロフィールにはレッチェのチアゴ・ガブリエウ、そして何よりスポルティング・リスボンのゴンサロ・イナシオが含まれている。アモリムは彼を非常によく知っている。2001年生まれのこの選手の名前は、6月に行われたポルトガル人指揮官、カーディナーレ、そして補強担当チームとの話し合いですでに挙がっており、この移籍市場最後の2週間で再び浮上する可能性がある。