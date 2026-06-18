フラメンゴのホセ・ボトはポルトガル人で、アモリム新監督とはベンフィカで共に働いた経験がある。数時間前、仲介業者を通じてジェリー・カルディナーレに推薦され、有力候補に浮上した。





彼の強みは、選手がブレイクする前に才能を見抜く眼だ。スカウト業界では常に同世代屈指と評価され、シャフタール、PAOK、オシエクなどで経験を積んだ。





また、3か月前にボルシア・ドルトムントを退任し、クロシェと似たビジョンを持つ1980年生まれのドイツ人、セバスティアン・ケールも候補に挙がっている。さらに『ガゼッタ・デロ・スポルト』は、ブライトンで経験を積んだジェイソン・アイトも仲介者から推薦されたと伝えている。



