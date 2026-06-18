マルクス・クロシェのフットボール部門責任者就任が白紙となり、ミランは新たなテクニカルディレクター候補の選考を再開した。新ディレクターは、すでに決定したルーベン・アモリム監督の起用を承認する必要がある。 複数の交渉が不調に終わり、7月12日の夏期合宿開始まで時間がないため、選考を急ぐ必要がある。ミランはすでに相当な遅れを取っている。
翻訳者：
ミランはクロシェとハルドゥングの獲得を逃したが、新たな候補としてボトとケールが浮上した。
新着情報
フラメンゴのホセ・ボトはポルトガル人で、アモリム新監督とはベンフィカで共に働いた経験がある。数時間前、仲介業者を通じてジェリー・カルディナーレに推薦され、有力候補に浮上した。
彼の強みは、選手がブレイクする前に才能を見抜く眼だ。スカウト業界では常に同世代屈指と評価され、シャフタール、PAOK、オシエクなどで経験を積んだ。
また、3か月前にボルシア・ドルトムントを退任し、クロシェと似たビジョンを持つ1980年生まれのドイツ人、セバスティアン・ケールも候補に挙がっている。さらに『ガゼッタ・デロ・スポルト』は、ブライトンで経験を積んだジェイソン・アイトも仲介者から推薦されたと伝えている。
再び流行り始めている
わずか31歳（1995年生まれ）ながら、ミランがスポーツディレクター候補として注目するデヴィン・オゼクの経歴はすでに長い。バイエル・レバークーゼンではリーグ優勝とヨーロッパリーグ決勝進出、フェネルバフチェではスーパーカップ優勝とガラタサライに3ポイント差の2位という実績を残した。 ミランは数週間前から注目しているが、まだ公式には発表されていない。現時点では非公式な接触のみだ。
また、ズラタン・イブラヒモビッチが当初候補に挙げたラモン・プラネス氏の名前も依然として浮上している。約10日間接触が途絶えているが、ミランが再びこのスペイン人幹部の経験に期待するか注目される。