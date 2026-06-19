アイントラハト・フランクフルトの抵抗にもかかわらず、ミランはマルクス・クローシェとティモ・ハルドゥングの獲得を諦めていない。ロッソネロは昨日も今日も、ジェリー・カルディナーレ率いる首脳陣がジョルジオ・フルラーニとイグリ・タレの後任としてこの2人と交渉を続けている。
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ミランはクロシェとハルドゥングの獲得を諦めておらず、再び接触。代替案は3つ。
補償とイントラハトの壁
『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、補償金で合意すればドイツのクラブが態度を軟化させるとの期待がある。しかしフランクフルト側には現時点で前向きな兆しがない。クロシェとハルドゥングは1週間前からミラン案に同意しており、アモリム監督の就任も関連している。
オゼクのアイデア
このドイツのクラブは、来季計画のスケジュール遅れを理由に6月後半にテクニカルディレクターとスポーツディレクターを手放すつもりはない。そのため、フェネルバフチェでの経験を持ち、レバークーゼンではサイモン・ロルフェスの後継者と目されていたデヴィン・オゼク（31歳）の起用案が依然として有力だ。
キロフスキー・テティのゲレンデ
もう一つの候補は、イブラヒモビッチの側近で「ミラン・フトゥーロ」スポーツディレクターのヨヴァン・キロフスキーだ。スカウト部長でスポーツディレクター昇格が噂されるライセンス保有者のドナート・ロモンテ、 ビッグデータアナリストのガーディナーはまもなくスカウティング部門の責任者に就く見込みだ。アモリムはコーチ兼マネージャーとして彼を支える。もう一つの候補は、ホルヘ・メンデスが推す元ウルヴァーハンプトンのドメニコ・テティをスポーツディレクターに迎える案だ。