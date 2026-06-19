『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、補償金で合意すればドイツのクラブが態度を軟化させるとの期待がある。しかしフランクフルト側には現時点で前向きな兆しがない。クロシェとハルドゥングは1週間前からミラン案に同意しており、アモリム監督の就任も関連している。