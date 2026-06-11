ミランはグラスナー氏と基本合意に達したが、交渉は継続中。ルーベン・アモリン氏ともビデオ会議を行った。

ミランはオリバー・グラスナー氏と年俸350万ユーロ（税引き後）＋ボーナスで2年契約の基本合意に達した。さらに1年の延長オプションが付く。
クリスタル・パレスを率いていたこのオーストリア人監督は、解任されたマッシミリアーノ・アッレグリの後任（ナポリはアントニオ・コンテ退任後の監督としてすでに確保済み）の最有力候補だが、ミランは引き続き監督候補を探している。
ミランはオリバー・グラスナー氏と年俸350万ユーロ（税引き後）＋ボーナスで2年契約の基本合意に達した。さらに1年の延長オプションが付く。
クリスタル・パレスを率いていたこのオーストリア人監督は、解任されたマッシミリアーノ・アッレグリの後任（ナポリはアントニオ・コンテ退任後の監督としてすでに確保済み）の最有力候補だが、ミランは引き続き監督候補を探している。
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、オーナーのジェリー・カルディナーレ氏らは2週間以上にわたり面談やオンライン会議を続けており、直近ではスポルティング・リスボン出身でマンチェスター・ユナイテッドでの不本意な経験を持つポルトガル人監督ルーベン・アモリン氏とも会談した。
彼は候補者の一人だ。米国代表を率いるアルゼンチン人監督マウリシオ・ポチェッティーノもレッドバード幹部と2度面談したが、最有力ではない。
ミランはまずテクニカルディレクターを決定し、その後で監督を決める方針だ。
その候補として以前から挙げられているのが、オーストリア代表を率いるドイツ人監督ラルフ・ラングニックだ。しかし9日前にウィーンでカルディナーレ、カルヴェッリ、イブラヒモビッチと会談しても、まだ合意には至っていない。
しかし現時点では双方が膠着状態にある。ミラン側は、タイミングや、母国で「プロフェッサー」と呼ばれる彼の柔軟性に欠ける方針に若干の懸念を抱いている。
一方で、スポーツ部門のほぼすべてを統括することに慣れているラングニックも、干渉や約束不履行を懸念している。このため、数日前まで確実視された“結婚”は、現時点では不透明だ。とはいえ、依然として最有力候補である。なお、オーストリアサッカー連盟は代表続投を打診している。