ミランはグラスナー氏と基本合意に達したが、交渉は継続中。ルーベン・アモリン氏ともビデオ会議を行った。

ミランはまずテクニカルディレクターを決定し、その後で監督を決める方針だ。

その候補として以前から挙げられているのが、オーストリア代表を率いるドイツ人監督ラルフ・ラングニックだ。しかし9日前にウィーンでカルディナーレ、カルヴェッリ、イブラヒモビッチと会談しても、まだ合意には至っていない。





しかし現時点では双方が膠着状態にある。ミラン側は、タイミングや、母国で「プロフェッサー」と呼ばれる彼の柔軟性に欠ける方針に若干の懸念を抱いている。

一方で、スポーツ部門のほぼすべてを統括することに慣れているラングニックも、干渉や約束不履行を懸念している。このため、数日前まで確実視された“結婚”は、現時点では不透明だ。とはいえ、依然として最有力候補である。なお、オーストリアサッカー連盟は代表続投を打診している。