ミランはカルディナーレがプリシッチの移籍阻止へ。アモリム獲得が焦点。ローマとの契約更新は？

市場に関する初期の打診で、アモリムはミランのオーナー・カルディナーレ氏に明確な姿勢を示した。プリシッチは現在だけでなく将来もチームを築く上で欠かせない選手だと伝えた。元チェルシーの彼はポルトガル人監督が高く評価しており、来季は彼に大きく期待している。
この方針は、レッドバードのトップであるカルディナーレ氏も全面支持し、同氏はここ数日、プリシッチに敬意と賞賛を示すメッセージを送り続けている。
市場に関する初期の打診で、アモリムはミランのオーナー・カルディナーレ氏に明確な姿勢を示した。プリシッチは現在だけでなく将来もチームを築く上で欠かせない選手だと伝えた。元チェルシーの彼はポルトガル人監督が高く評価しており、来季は彼に大きく期待している。
この方針は、レッドバードのトップであるカルディナーレ氏も全面支持し、同氏はここ数日、プリシッチに敬意と賞賛を示すメッセージを送り続けている。
前半戦で8得点を挙げたものの、その後の21試合では無得点。それでもプリシッチはカルディナーレの厚い信頼を得ている。 レッドバードのトップは、レアンドロ・レアオに代わってチームを代表する選手に育てたい考えで、2027年満了の契約をさらに2～3年延長するよう説得している（現時点では成立していない）。 彼が契約延長を決断しない理由は2つ。1つはレアオを上回る高年俸を希望していること、もう1つはミラノでのキャリアを終わらせることを真剣に検討しているからだ。
プリシッチにとって問題は金銭だけでなく、「ミラン」という環境で日々感じる雰囲気にもある。その雰囲気のせいで、彼は前任・現経営陣との対話が希薄になっている。ローマはすでに複数回関係者と接触し、交渉可能か見極めるため、今後の進展を注目している。