ミランはカルディナーレがプリシッチの移籍阻止へ。アモリム獲得が焦点。ローマとの契約更新は？

市場に関する初期の打診で、アモリムはミランのオーナー・カルディナーレ氏に明確な姿勢を示した。プリシッチは現在だけでなく将来もチームを築く上で欠かせない選手だと伝えた。元チェルシーの彼はポルトガル人監督が高く評価しており、来季は彼に大きく期待している。





この方針は、レッドバードのトップであるカルディナーレ氏も全面支持し、同氏はここ数日、プリシッチに敬意と賞賛を示すメッセージを送り続けている。