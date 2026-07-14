ミランはカマルダとコモットの代理人と本拠地で会談。契約更新が近づき、2人のロッソネロでの将来に関する情報が漏れ伝わっている。

会談後、カサ・ミラン前で取材に応じたジェッペ・リソは「カマルダとコモット？契約更新は未決定。話し合いを始めたばかりだ。2人とも将来はミランでプレーする」と短く語った。 これは、ルベン・アモリム監督やコーチ陣の判断いかんに関わらず、ミランが両選手に対する主導権を維持する意向であることを示している。カマルダについては、現時点で最も現実的なシナリオはサンプドリアへのレンタル移籍で、そこでかつてロッソネロでアッレグリ監督のスタッフを務め、現在はイタリアのユース代表を率いるベルナルド・コラディ監督と再会することになるだろう。 一方、スペツィアでセリエBを戦ったコモットにはセリエAとBの複数クラブからオファーが届いている。しかしミランは最適な結論を出すため時間をかけ、アモリム監督がプレシーズンで2人をテストし、少なくとも1人をトップチームに残す可能性も残している。