リベラリ事件の余波を受け、ミランは将来を見据え、クラブのユースで育った有望な若手2人を確保しようとしている。レッチェとスペツィアへのレンタルから復帰したフランチェスコ・カマルダとクリスチャン・コモットは、新監督ルーベン・アモリムからプレシーズン前半への参加を指示され、今後の去就を決める前に評価を受ける。
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ミランはカマルダとコモットの代理人と本拠地で会談。契約更新が近づき、2人のロッソネロでの将来に関する情報が漏れ伝わっている。
リニューアルの目標
本日午後、代理人のベッペ・リソとマリアンナ・メカッチがカサ・ミランを訪問し、数週間で2度目となるクラブ経営陣との会談を行った。 クラブは2008年生まれのFWとMFについて、2031年6月までの契約延長を協議する。カマルダとは18歳時に結んだ契約が2027年、コモットとは2028年に満了する。
未来はどうなるのか
会談後、カサ・ミラン前で取材に応じたジェッペ・リソは「カマルダとコモット？契約更新は未決定。話し合いを始めたばかりだ。2人とも将来はミランでプレーする」と短く語った。 これは、ルベン・アモリム監督やコーチ陣の判断いかんに関わらず、ミランが両選手に対する主導権を維持する意向であることを示している。カマルダについては、現時点で最も現実的なシナリオはサンプドリアへのレンタル移籍で、そこでかつてロッソネロでアッレグリ監督のスタッフを務め、現在はイタリアのユース代表を率いるベルナルド・コラディ監督と再会することになるだろう。 一方、スペツィアでセリエBを戦ったコモットにはセリエAとBの複数クラブからオファーが届いている。しかしミランは最適な結論を出すため時間をかけ、アモリム監督がプレシーズンで2人をテストし、少なくとも1人をトップチームに残す可能性も残している。
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