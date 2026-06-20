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ミランはアモリム監督の下、ヒュルマンドを新プロジェクトの軸にしたい。そのためには4500万ユーロが必要だ。

ACミラン
移籍情報

ヒュルマンドはスポルティングから、夏に4500万ユーロで移籍できるという約束を得ている。

筋力とゲームメイクで存在感を示すモーテン・ヒュルマンド。2023年夏、レッチェから2000万ユーロでスポルティング・リスボンへ移籍し、すぐに副将に就任。 ルーベン・アモリム監督の下で能力が開花し、市場価値はほぼ3倍に。今夏はミラン新監督の招へいを受け、セリエA初挑戦へ。

  • 戦術の転換

    アッレグリからアモリムへ。まず変わる戦術は中盤の司令塔だ。低い位置でゲームを作るタイプから、トランジションとボール奪取に優れたポジショナルな司令塔へヒュルマンドの特長はアモリムの哲学に適合する。また、サミュエレ・リッチがボランチに復帰する可能性も無視できない。彼はトリノ時代、出場試合の90％でボランチを務め、中盤の選択肢として注目される。一方、昨季苦戦したサイドでの起用はなくなる見込みだ。

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  • 条項の割引


    ヒュルマンドはスポルティング・リスボンと2028年までの長期契約を結んでおり、契約解除条項は8000万ユーロに設定されている。しかし12ヶ月前、彼はクラブから「2026年にオファーがあれば、残留を条件に有利な条件で移籍できる」という約束を得た。 その額は4500万ユーロ以上。ミランにとって負担は小さいわけではないが、8000万ユーロの違約金と比べれば大幅な割引だ。誘惑は大きい。