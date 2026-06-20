筋力とゲームメイクで存在感を示すモーテン・ヒュルマンド。2023年夏、レッチェから2000万ユーロでスポルティング・リスボンへ移籍し、すぐに副将に就任。 ルーベン・アモリム監督の下で能力が開花し、市場価値はほぼ3倍に。今夏はミラン新監督の招へいを受け、セリエA初挑戦へ。
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ミランはアモリム監督の下、ヒュルマンドを新プロジェクトの軸にしたい。そのためには4500万ユーロが必要だ。
戦術の転換
アッレグリからアモリムへ。まず変わる戦術は中盤の司令塔だ。低い位置でゲームを作るタイプから、トランジションとボール奪取に優れたポジショナルな司令塔へ。 ヒュルマンドの特長はアモリムの哲学に適合する。また、サミュエレ・リッチがボランチに復帰する可能性も無視できない。彼はトリノ時代、出場試合の90％でボランチを務め、中盤の選択肢として注目される。一方、昨季苦戦したサイドでの起用はなくなる見込みだ。
条項の割引
ヒュルマンドはスポルティング・リスボンと2028年までの長期契約を結んでおり、契約解除条項は8000万ユーロに設定されている。しかし12ヶ月前、彼はクラブから「2026年にオファーがあれば、残留を条件に有利な条件で移籍できる」という約束を得た。 その額は4500万ユーロ以上。ミランにとって負担は小さいわけではないが、8000万ユーロの違約金と比べれば大幅な割引だ。誘惑は大きい。