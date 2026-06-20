ミランはアモリム監督の下、ヒュルマンドを新プロジェクトの軸にしたい。そのためには4500万ユーロが必要だ。

アッレグリからアモリムへ。まず変わる戦術は中盤の司令塔だ。低い位置でゲームを作るタイプから、トランジションとボール奪取に優れたポジショナルな司令塔へ。 ヒュルマンドの特長はアモリムの哲学に適合する。また、サミュエレ・リッチがボランチに復帰する可能性も無視できない。彼はトリノ時代、出場試合の90％でボランチを務め、中盤の選択肢として注目される。一方、昨季苦戦したサイドでの起用はなくなる見込みだ。