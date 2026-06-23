カルディナーレ氏の起用を巡る議論は続いている。1か月間、Zoomでの面談や欧州出張を重ねた結果、レッドバードはミランにフットボール部門責任者とスポーツディレクターを置かないと決定した。米オーナーはイタリア式体制から脱却するとしつつも、実際には社内の人材を再配置したに過ぎない。
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ミランはアモリムを補佐する選手が不足。ミラネッロとメディア対応の間に何が変わるのか。
唯一無二のサッカー選手
7月6日、アモリム監督がミラノへ到着し、ミランェッロやカーサ・ミラン、ヴィスマーラ、サン・シーロなどクラブ施設を視察する。新シーズンの計画はすでに始まっており、彼は予期される問題を事前に分析している。
課題の一つが新しい経営体制だ。アモリムはフットボール・インテリジェンス・ディレクターのガーディナー氏とすでに良好な関係を築き、選手獲得担当ディレクターのアルマシュタット氏についても理解を深めている。ただし、両者ともデータや分析の専門家であり、現場に精通しているとは言えない。つまり、アモリムだけが現場を知り、必要な資質を持つ唯一の人物なのである。
2つの疑問
ミラネッロでルーベン・アモリムを日々支えるのは誰なのか。近年はマルディーニ、マッサーラ、モンカダ、タレが「見張り役」を務めたが、カルディナーレが選んだ人物が同じ役割を担うとは想像しにくい。 さらに、メディア対応も無視できない。試合前後はファンが幹部から情報や安心感を求めるが、イブラヒモビッチは以前この役目を務めたものの成果は低く、批判を受けたため再登板は考えにくい。では、誰が代わりに立つのか。