ミランはアモリムを補佐する選手が不足。ミラネッロとメディア対応の間に何が変わるのか。

7月6日、アモリム監督がミラノへ到着し、ミランェッロやカーサ・ミラン、ヴィスマーラ、サン・シーロなどクラブ施設を視察する。新シーズンの計画はすでに始まっており、彼は予期される問題を事前に分析している。

課題の一つが新しい経営体制だ。アモリムはフットボール・インテリジェンス・ディレクターのガーディナー氏とすでに良好な関係を築き、選手獲得担当ディレクターのアルマシュタット氏についても理解を深めている。ただし、両者ともデータや分析の専門家であり、現場に精通しているとは言えない。つまり、アモリムだけが現場を知り、必要な資質を持つ唯一の人物なのである。