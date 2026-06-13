ミランは来季監督選びを継続中。ラルフ・ラングニック招聘話は消え、ズラタン・イブラヒモビッチとジェリー・カルディナーレが後任を探している。
6月12日（金）のロンドン会談後、マティアス・ヤイスレが候補に挙がったが、600万ユーロの違約金が壁に。そこで、ルベン・アモリムが最有力となった。ガゼッタ・デロ・スポルトが報じた。
ミランは来季監督選びを継続中。ラルフ・ラングニック招聘話は消え、ズラタン・イブラヒモビッチとジェリー・カルディナーレが後任を探している。
6月12日（金）のロンドン会談後、マティアス・ヤイスレが候補に挙がったが、600万ユーロの違約金が壁に。そこで、ルベン・アモリムが最有力となった。ガゼッタ・デロ・スポルトが報じた。
6月13日、ミランはアモリム氏と再び接触した。この結果、彼は候補者の中で優位に立った。マンチェスター・ユナイテッドでの苦い経験にもかかわらず、クラブ首脳は彼を新時代を開く最適任者と見ている。
ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、彼はチャンピオンズリーグ出場権がない状況でもミランに最大限の関心を示しており、ベンフィカからのオファーも一旦棚上げしているという。
アモリムはカルディナーレが求める監督像に合致する。レッドバードのオーナーが求めるのは、高い位置で攻撃的にプレーし、素早くボールを奪うサッカーを展開する監督だ。このポルトガル人監督は、2024年にパウロ・フォンセカが選ばれる前からミランの注目していた人物だった。
ミランは2年契約＋3年目の延長オプションを提示。現在、次期監督の最有力候補であるポルトガル人監督にとって重要なオファーだ。
ヤイスレは依然として有力候補だが、アル・アハリとの契約条項が元マンチェスター・ユナイテッド監督に有利に働く可能性もある。ファブリツィオ・ロマーノによると、このドイツ人監督はイタリアサッカーを高く評価し、同国で指揮を執りたいと考えているが、契約条項が障害となっている。 グラスナー監督の起用は遠のいている。彼はミランからのオファーを待っているが、ミラン側もアモリムかヤイスルのどちらかを起用する意向を強めている。