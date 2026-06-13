ミランは来季監督選びを継続中。ラルフ・ラングニック招聘話は消え、ズラタン・イブラヒモビッチとジェリー・カルディナーレが後任を探している。

6月12日（金）のロンドン会談後、マティアス・ヤイスレが候補に挙がったが、600万ユーロの違約金が壁に。そこで、ルベン・アモリムが最有力となった。ガゼッタ・デロ・スポルトが報じた。